ΗΠΑ και Ευρώπη κάνουν εμπόριο δισεκατομμυρίων με τη Ρωσία παρά τις κυρώσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επιβάλουν νέες ενεργειακές κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά μόνο εάν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και εφαρμόσουν παρόμοια μέτρα.

Πάνω από τρία χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να εισάγουν ρωσική ενέργεια και εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, από υγροποιημένο φυσικό αέριο έως εμπλουτισμένο ουράνιο.

Ακολουθούν οι κύριες εμπορικές σχέσεις που διατηρούν η ΕΕ και οι ΗΠΑ με τη Ρωσία, καθώς και η εξέλιξή τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια:

Εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-Ρωσίας

Η ΕΕ έχει επιβάλει διάφορους περιορισμούς στις εισαγωγές και εξαγωγές πολλών προϊόντων, με αποτέλεσμα τη μείωση των εξαγωγών προς τη Ρωσία κατά 61% και των εισαγωγών από τη Ρωσία κατά 89% μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2022 και του δεύτερου τριμήνου του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Ρωσία αυξήθηκαν, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν, μετατρέποντας το εμπορικό έλλειμμα σε πλεόνασμα 0,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η ΕΕ συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο, νικέλιο, φυσικό αέριο, λιπάσματα, σίδηρο και χάλυβα από τη Ρωσία.

Πετρέλαιο

Πριν από τέσσερα χρόνια, η Ρωσία ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαϊκών προϊόντων στην ΕΕ, αλλά η απαγόρευση της ΕΕ στις θαλάσσιες εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου μείωσε το μερίδιό της στο 2,01% το 2025 από 28,74% το 2021.

Το μερίδιο των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία μειώθηκε από 29% το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε μόλις 2% το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Φυσικό αέριο

Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές φυσικού αερίου της ΕΕ μειώθηκε στο 12% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 48% το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Κατά την περίοδο αυτή, το μερίδιο της Νορβηγίας (+10 %) αυξήθηκε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά η Αλγερία (+2 %) έγινε ο μεγαλύτερος εταίρος της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 27 % των εισαγωγών φυσικού αερίου του μπλοκ.

Η Ρωσία εξακολουθεί να προμηθεύει ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπως η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου TurkStream από την Τουρκία.

LNG

Η αξία των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου της ΕΕ από τη Ρωσία αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2021 και του δεύτερου τριμήνου του 2022, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν απότομα.

Ωστόσο, το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές ΥΦΑ της ΕΕ μειώθηκε στο 14% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 22% το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με το μερίδιό τους να φτάνει το 54 %.

Σίδηρος και χάλυβας

Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές σιδήρου και χάλυβα εκτός ΕΕ μειώθηκε στο 6% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 18% πριν από τέσσερα χρόνια.

Λιπάσματα

Η Ρωσία παρέμεινε, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας λιπασμάτων στην ΕΕ των 27 χωρών, και το μερίδιό της στην αγορά αυτή αυξήθηκε από 28% σε 34% τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον Μάιο την επιβολή απαγορευτικών δασμών στις εισαγωγές ρωσικών λιπασμάτων, αλλά αυτοί θα εισαχθούν σταδιακά και είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η πιθανή επίδρασή τους στην αγορά.

Εισαγωγές των ΗΠΑ από τη Ρωσία

Οι εισαγωγές των ΗΠΑ από τη Ρωσία μειώθηκαν στα 2,50 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2025 από 14,14 δισεκατομμύρια δολάρια τέσσερα χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής των ΗΠΑ και της Υπηρεσίας Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ. Από τον Ιανουάριο του 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εισαγάγει ρωσικά προϊόντα αξίας 24,51 δισεκατομμυρίων δολαρίων.