ΗΠΑ: Η Saks Global κηρύσσει πτώχευση και προετοιμάζεται για αναδιάρθρωση

Ο αμερικανικός όμιλος Saks Global, ιδιοκτήτης των μεγάλων καταστημάτων ειδών πολυτελείας Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus και Bergdorf Goodman, ανακοίνωσε σήμερα ότι κηρύσσει πτώχευση για να υπαχθεί στην προστασία του πτωχευτικού νόμου. Είναι η πρώτη κατάρρευση μεγάλης εταιρείας του λιανεμπορίου μετά την πανδημία και συμβαίνει μόλις έναν χρόνο μετά τη συγχώνευση των τριών κάτω από την ίδια στέγη.

Η Saks, ναός της μόδας, σύμβολο της Νέας Υόρκης, αγαπημένο κατάστημα των πλούσιων και διάσημων από τον Γκάρι Κούπερ μέχρι την Γκρέις Κέλι, αντιμετώπισε δυσκολίες μετά την πανδημία καθώς αυξήθηκε ο ανταγωνισμός των ηλεκτρονικών πωλήσεων, ενώ οι φίρμες πολυτελείας πολλαπλασίασαν τις πωλήσεις των προϊόντων τους μέσω των δικών τους καταστημάτων.

Το εμβληματικό κατάστημα Saks Fifth Avenue γνωστό για την διάθεση προϊόντων οίκων όπως οι Chanel, Cucinelli and Burberry άνοιξε το 1867 ο πρωτοπόρος του λιανεμπορίου Αντριου Σακς.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε διαδικασία εθελούσιας πτώχευσης ενώπιον δικαστηρίου πτωχεύσεων του νότιου τομέα του Τέξας.

Η εταιρεία δεσμεύεται «για την εκπλήρωση των προγραμμάτων προς τους πελάτες, για την μελλοντική πληρωμή των προμηθευτών και για την διατήρηση της καταβολής των μισθών και των κοινωνικών επιδομάτων προς τους εργαζόμενους». Τα καταστήματά της παραμένουν ανοικτά.

Ο όμιλος Saks ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 1,75 δισεκατομμυρίου δολαρίων απέναντι τους πιστωτές του.

Υπό την αίρεση της δικαστικής έγκρισης, το σχέδιο αυτό χρηματοδότησης «θα προσφέρει την αναγκαία ρευστότητα για τις επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες για την ανάκαμψη της Saks Global, διαβεβαιώνει η εταιρεία.