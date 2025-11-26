ΗΠΑ: Εξασθένηση στην αγορά εργασίας και τις καταναλωτικές δαπάνες διαπιστώνει η Fed

Η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές τις τελευταίες εβδομάδες, αν και η απασχόληση ήταν πιο αδύναμη και οι καταναλωτικές δαπάνες μειώθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ομοσπονδιακή τράπεζα της χώρας (Fed) την Τετάρτη.

«Η οικονομική δραστηριότητα δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές από την προηγούμενη έκθεση, σύμφωνα με τις περισσότερες από τις 12 περιφέρειες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, αν και δύο περιφέρειες σημείωσαν μικρή μείωση και μία ανέφερε μικρή αύξηση», ανέφερε η Fed στην τελευταία έκθεσή του «Beige Book», μια συλλογή αποτελεσμάτων ερευνών, συνεντεύξεων και άλλων ποιοτικών δεδομένων από τις 12 περιφερειακές τράπεζές της.

«Η απασχόληση μειώθηκε ελαφρώς κατά την τρέχουσα περίοδο, με περίπου τις μισές περιφέρειες να σημειώνουν ασθενέστερη ζήτηση εργασίας», ανέφερε η έκθεση. «Παρά την αύξηση των ανακοινώσεων απολύσεων, περισσότερες περιφέρειες ανέφεραν ότι οι επαφές τους περιορίζουν τον αριθμό των εργαζομένων με τη δέσμευση προσλήψεων, την πρόσληψη μόνο για αντικατάσταση και τη φυσική μείωση του προσωπικού παρά με απολύσεις».

Η έκθεση, που δημοσιεύεται δύο εβδομάδες πριν από κάθε συνεδρίαση της Fed για τη χάραξη πολιτικής, έχει ως στόχο να βοηθήσει τους κεντρικούς τραπεζίτες να αξιολογήσουν την υγεία της αμερικανικής οικονομίας με πιο έγκαιρες και συχνά πιο πολύχρωμες πληροφορίες από αυτές που διατίθενται στις επίσημες στατιστικές.

Με το κενό δεδομένων που άφησε η ρεκόρ 43ήμερη διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown) που επεκτάθηκε μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, το Beige Book θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο βάρος από το συνηθισμένο στις συζητήσεις μεταξύ των βαθιά διχασμένων υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed, μετά την απόφασή τους τον περασμένο μήνα να μειώσουν τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο του ποσοστού για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση. Το επιτόκιο πολιτικής κυμαίνεται τώρα στο εύρος 3,75%-4,00%.

Η ροή δεδομένων έχει ξαναρχίσει από τη λήξη του shutdown, αλλά οι περισσότερες εκθέσεις που εκδόθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι σημαντικά παλιές, καλύπτουν την περίοδο ακριβώς πριν από την έναρξη του shutdown την 1η Οκτωβρίου και δεν προσφέρουν σχεδόν καμία νέα πληροφορία για την υγεία της οικονομίας.