ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν αποφάνθηκε για τη νομιμότητα των δασμών του Τραμπ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν εξέδωσε απόφαση για τη νομιμότητα των εμπορικών δασμών που έχει επιβάλει σε πολλές χώρες ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το Reuters την Τετάρτη.

Το δικαστήριο δεν ανακοίνωσε την επόμενη ημερομηνία κατά την οποία θα εκδώσει αποφάσεις. Δεν ανακοινώνει εκ των προτέρων ποιες αποφάσεις θα εκδοθούν σε μια δεδομένη ημερομηνία.

Η αμφισβήτηση των δασμών του Τραμπ αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία για τις προεδρικές εξουσίες, καθώς και για την προθυμία του δικαστηρίου να ελέγξει ορισμένες από τις εκτεταμένες διεκδικήσεις εξουσίας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου από την επιστροφή του στο αξίωμα τον Ιανουάριο του 2025. Το αποτέλεσμα θα έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την υπόθεση στις 5 Νοεμβρίου, οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι δικαστές φάνηκαν να αμφισβητούν τη νομιμότητα των δασμών, τους οποίους ο Τραμπ επέβαλε επικαλούμενος έναν νόμο του 1977 που προοριζόταν για χρήση σε περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης. Η κυβέρνηση Τραμπ εφεσιβάλλει τις αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων ότι υπερέβη τις εξουσίες του.