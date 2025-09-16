Ηνωμένο Βασίλειο: Στο 4,7% παραμένει το ποσοστό ανεργίας - Πρόκειται για υψηλό τετραετίας

Το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, ενώ η αύξηση των μισθών παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα εν όψει της συνεδρίασης της Τράπεζας της Αγγλίας για τη νομισματική πολιτική που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,7% κατά το τρίμηνο που έληξε τον Ιούλιο, όπως αναμενόταν, έχοντας ανέλθει σε αυτό το επίπεδο τον Μάιο.

Αυτό παραμένει το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2021.

Η αύξηση των μισθών σε ολόκληρη την οικονομία, εξαιρουμένων των μπόνους, μειώθηκε σε ετήσιο ποσοστό 4,8% κατά τους τρεις μήνες έως τον Ιούνιο, κάτω από το 5% που παρατηρήθηκε τον προηγούμενο μήνα.

Η Τράπεζα της Αγγλίας παρακολουθεί στενά την αγορά εργασίας, εν μέσω ενδείξεων ότι η οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου επιβραδύνεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας έδειξαν ότι η βρετανική οικονομία κατέγραψε μηδενική μηνιαία ανάπτυξη τον Ιούλιο.

Μετά από ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο, οι οικονομολόγοι αναμένουν επιβράδυνση της ανάπτυξης κατά το δεύτερο εξάμηνο, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί συνεχίζουν να επιβαρύνουν την παγκόσμια οικονομία και η Βρετανία αντιμετωπίζει αντιξοότητες από την αύξηση του πληθωρισμού και την αβεβαιότητα σχετικά με το ποιοι θα πληγούν από τις πιθανές αυξήσεις φόρων αργότερα φέτος.

Τον περασμένο μήνα, πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων για το δεύτερο τρίμηνο, η Τράπεζα της Αγγλίας προέβλεψε ετήσια ανάπτυξη 1,25% για το τρέχον έτος, πολύ κάτω από τον μέσο όρο του 2% μεταξύ 2010 και 2019.

Η κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 4% κατά τη συνεδρίαση για τον καθορισμό της πολιτικής τον Αύγουστο, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2023.

Ωστόσο, τέσσερις από τους εννέα υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της BoE αντιτάχθηκαν στη μείωση, με τον ετήσιο πληθωρισμό της χώρας να βρίσκεται στο 3,8%, σχεδόν διπλάσιος από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της κεντρικής τράπεζας που είναι 2%, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα είναι δύσκολο να συμφωνηθεί μια άλλη μείωση την Πέμπτη.