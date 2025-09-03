ING: Κατά πόσο μπορεί το ευρώ να ξεπεράσει το δολάριο στην παγκόσμια αγορά συναλλάγματος

Για την ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου που έχει καταγραφεί έναντι του δολαρίου κάνει λόγο έκθεση της ING που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, υπογραμμίζοντας πως οι αρχές της ΕΕ πρέπει να προχωρήσουν σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις ώστε να απειλήσουν το κορυφαίο νόμισμα στον κόσμο.

Όπως μετέδωσε το Reuters, αν και το μερίδιο του ευρώ στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα παρέμεινε σταθερό το πρώτο τρίμηνο σε περίπου 20%, οι τάσεις σε ετήσια βάση είναι θετικές και οι μικρότεροι διαχειριστές αποθεμάτων αναδύονται ως νέες πηγές ζήτησης για το ευρώ.

Το «κομμάτι» του ευρώ στο σύστημα διεθνών πληρωμών SWIFT έχει παραμείνει στάσιμο μέχρι στιγμής φέτος, αλλά οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και χωρών όπως η Ινδία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη χρήση του νομίσματος στην τιμολόγηση.

Επίσης, έχουν σημειωθεί ορισμένες αξιοσημείωτες πωλήσεις ομολόγων σε ευρώ από αναδυόμενες αγορές, ενώ οι ξένοι επενδυτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά επιπλέον ομολόγων που εκδόθηκαν στην αγορά από την απόσυρση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα προγράμματα αγοράς ομολόγων.

Η σημασία και οι αριθμοί

Ο ρόλος του δολαρίου ως του νούμερο 1 αποθεματικού νομίσματος στον κόσμο έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση φέτος λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας ως προς την πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Με «βαθύτερες» και πιο ρευστές κεφαλαιαγορές παγκοσμίως, είναι απίθανο το δολάριο να αντικατασταθεί σύντομα.

Ωστόσο, υπάρχει συζήτηση σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να ωφεληθεί από την αλλαγή της στάσης απέναντι στις αγορές των ΗΠΑ,και το ευρώ είναι ένας βασικός υποψήφιος.

«Εναπόκειται στους Ευρωπαίους πολιτικούς να καταστήσουν την Ευρωζώνη ένα ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον και να εξασφαλίσουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ θα κερδίσουν το μερίδιο που τους αναλογεί από το παγκόσμιο κεφάλαιο».

«Τώρα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, αλλά η (κεντρική διοικήτρια της ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ και ο (πρώην διοικητής της ευρωτράπεζας) Μάριο Ντράγκι έχουν ακόμα δουλειά να κάνουν για να πείσουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να σκεφτούν πιο τολμηρά» σημείωσε η έκθεση.

Η Λαγκάρντ δήλωσε τον Μάιο ότι υπήρχε μια ευκαιρία για μια «παγκόσμια στιγμή του ευρώ» και ότι το νόμισμα θα μπορούσε να γίνει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση εάν οι κυβερνήσεις ενισχύσουν την οικονομική και ασφαλιστική αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης.

Ο Ντράγκι, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, προέτρεψε την ΕΕ σε μια έκθεση του 2024 να διαμορφώσει μια πιο συντονισμένη βιομηχανική πολιτική, να λαμβάνει ταχύτερες αποφάσεις και να επιδιώξει μαζικές επενδύσεις για να συμβαδίσει με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Οι ξένοι επενδυτές αγόρασαν περίπου 186 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρέος σε ευρώ και περίπου 46 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετοχές μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, ενισχύοντας τη στήριξη για το ευρώ, σύμφωνα με την ING.

Περίπου το 22% των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης είναι σε ξένες κατοχές – πολύ κάτω από το 34% των αμερικανικών κρατικών ομολόγων – αλλά η αύξηση από το 19% από την έναρξη της ποσοτικής σύσφιξης δείχνει ότι οι ξένοι απορροφούν τις πωλήσεις ομολόγων και συμβάλλουν στον περιορισμό της αύξησης των αποδόσεων, πρόσθεσε.