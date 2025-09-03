Ινδία: Βασιζόμαστε στη στήριξη της Γερμανίας για την επίσπευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την Τετάρτη στον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ ότι η χώρα του βασίζεται στην υποστήριξη της Γερμανίας για την εμβάθυνση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Ο Βάντεφουλ βρίσκεται σε διήμερη επίσκεψη στην Ινδία και την Τρίτη ήταν στο Μπανγκαλόρ.

«Βασιζόμαστε στην υποστήριξή σας για την εμβάθυνση των σχέσεών μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου», δήλωσε ο Ινδός ΥΠΕΞ στον Γερμανό ομόλογό του κατά την έναρξη των συνομιλιών τους στο Νέο Δελχί.

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ινδίας και της ΕΕ έχουν αντιμετωπίσει εμπόδια λόγω της πίεσης της ΕΕ να μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς για τα αυτοκίνητα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ παράλληλα επιδιώκει αυστηρότερους κανόνες για το κλίμα και την εργασία για τα ινδικά προϊόντα. Η Ινδία θέλει να προστατεύσει τους τοπικούς αγρότες, να αποφύγει αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες και να διατηρήσει τον έλεγχο των νομικών διαφορών.

Αξιωματούχοι του εμπορίου από την Ινδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγουν συνομιλίες στις Βρυξέλλες, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, Piyush Goyal.

Η Ινδία πραγματοποιεί ετήσιες εμπορικές συναλλαγές ύψους 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την ΕΕ. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει προηγουμένως σε προθεσμία μέχρι το τέλος του έτους για τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου.

Το Νέο Δελχί αντιμετωπίζει επίσης τα υψηλά δασμολογικά τέλη που επιβάλλει η Αμερική στα ινδικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου ενός τιμωρητικού δασμολογικού τέλους 25% που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την αγορά ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία.

Η Ινδία έχει επικρίνει έντονα τόσο τις ΗΠΑ όσο και την ΕΕ, λέγοντας ότι την αντιμετωπίζουν άδικα λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου, ενώ και οι δύο έχουν εκτεταμένες εμπορικές συναλλαγές με τη Μόσχα παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ινδική εταιρεία διύλισης Nayara Energy, που υποστηρίζεται από τη Ρωσία, αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μεταφορά καυσίμων από τότε που τέθηκε υπό τις κυρώσεις της ΕΕ, με αποτέλεσμα οι μεταφορείς να αποσύρουν τη συμμετοχή τους και η εταιρεία διύλισης να αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή της.