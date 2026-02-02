Ιαπωνία: Ανακοίνωσε πως εντόπισε σπάνιες γαίες σε ιζήματα

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι εξορύχθηκαν ιζήματα που περιέχουν σπάνιες γαίες από βάθος 6.000 μέτρων, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εξερευνητικής αποστολής, καθώς το Τόκιο επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή του από την Κίνα για αυτά τα ορυκτά στρατηγικής σημασίας.

«Οι λεπτομέρειες θα αναλυθούν, ιδίως η ακριβής ποσότητα των σπανίων γαιών που περιέχει» το δείγμα, σημείωσε ο Κέι Σάτο, εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Χαρακτήρισε το εύρημα «σημαντικό επίτευγμα» τόσο από τη σκοπιά της «οικονομικής ασφάλειας» όσο και από αυτή της «θαλάσσιας ανάπτυξης».

Το δείγμα συλλέχθηκε από ένα επιστημονικό σκάφος γεώτρησης βαθέων υδάτων, το Chikyu, το οποίο απέπλευσε τον περασμένο μήνα με προορισμό το απομακρυσμένο νησί Minami Torishima στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου πιστεύεται ότι τα γύρω νερά περιέχουν πλούσια κοιτάσματα πολύτιμων ορυκτών.

Αυτό συμβαίνει καθώς η Κίνα — μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής σπάνιων γαιών στον κόσμο — αυξάνει την πίεση προς τη γείτονά της, μετά την πρόταση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι τον Νοέμβριο ότι το Τόκιο ενδέχεται να αντιδράσει στρατιωτικά σε μια επίθεση κατά της Ταϊβάν, την οποία η Πεκίνο έχει δεσμευτεί να καταλάβει με τη βία, αν χρειαστεί.

Το Πεκίνο έχει μπλοκάρει τις εξαγωγές προς την Ιαπωνία προϊόντων «διπλής χρήσης» με πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές, πυροδοτώντας ανησυχίες στην Ιαπωνία ότι το Πεκίνο μπορεί να περιορίσει τον εφοδιασμό με σπάνιες γαίες, ορισμένες από τις οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προϊόντων διπλής χρήσης της Κίνας.