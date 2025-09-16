Η WeShop υποβάλλει αίτηση για άμεση εισαγωγή στο Nasdaq Capital Market

Η WeShop Holdings Limited, ένα κοινωνικό δίκτυο με δυνατότητα αγορών που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπέβαλε δημόσια δήλωση εγγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) για την προτεινόμενη άμεση εισαγωγή των κοινών μετοχών της κατηγορίας Α στο Nasdaq Capital Market.

Σύμφωνα με το investing, η εταιρεία, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν αγορές από εκατοντάδες λιανοπωλητές, ενώ παράλληλα προτείνει προϊόντα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης μεριδίου ιδιοκτησίας στην επιχείρηση, υπέβαλε τη δήλωση εγγραφής του εντύπου F-1 στις 15 Σεπτεμβρίου. Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αναμένεται να προχωρήσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης από τη SEC και την έγκριση της δήλωσης εγγραφής, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Η Hot Rocks Investments plc, η οποία κατέχει 150.000 κοινές μετοχές της WeShop, ανακοίνωσε την εξέλιξη αυτή σε δελτίο Tύπου την Τρίτη.

«Είμαστε ευχαριστημένοι που βλέπουμε την εξαιρετική πρόοδο που επιδεικνύει η WeShop προς την προτεινόμενη εισαγωγή της στο NASDAQ, η οποία αποτελεί απόδειξη της ποιότητας της διοικητικής ομάδας και των συμβούλων της», δήλωσε ο Γκάβιν Μπαρνέλ, Διευθύνων Σύμβουλος της Hot Rocks Investments.

Η WeShop λειτουργεί ως πλατφόρμα κοινωνικού εμπορίου που συνδυάζει λειτουργίες αγορών με χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέποντας στους χρήστες να αγοράζουν από διάφορους λιανοπωλητές, ενώ μοιράζονται προτάσεις για προϊόντα.

Η εταιρεία δεν έχει παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της πιθανής εισαγωγής στο χρηματιστήριο, πέραν της αναφοράς ότι εξαρτάται από την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και τις συνθήκες της αγοράς.

Η Hot Rocks Investments ανέφερε ότι συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες για διαφοροποίηση και προσθήκη αξίας για τους μετόχους της.