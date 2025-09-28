Οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά την ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αυτή την εβδομάδα, ελπίζοντας ότι θα παρέχονταν νέες ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Πάουελ υιοθέτησε έναν προσεκτικό τόνο στις δηλώσεις του σε εκδήλωση εμπορικού επιμελητηρίου στη Ρόουντ Άιλαντ την Τρίτη, αποφεύγοντας να δεσμευτεί σε συγκεκριμένη πορεία για το μέλλον του κόστους δανεισμού.

Όπως αναφέρει το Investing, αντ’ αυτού, τόνισε ότι δεν υπάρχει «ασφαλής» επιλογή για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed, οι οποίοι πρέπει να ισορροπήσουν μεταξύ των πιέσεων από την αγορά εργασίας και την επίμονη πληθωριστική πίεσης.

Πράγματι, ο Πάουελ σημείωσε ότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι «προς τα πάνω», ενώ εκείνοι που αφορούν την αγορά εργασίας είναι «προς τα κάτω».

Οι προβλέψεις επιτοκίων της Fed νωρίτερα αυτόν τον μήνα έδειχναν ότι τα περισσότερα μέλη αναμένουν ακόμη μία μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της χρονιάς, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, επτά από τις 19 εκτιμήσεις προέβλεπαν λιγότερες μειώσεις για φέτος. Αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση ενδέχεται να είναι έντονη στις επόμενες συνεδριάσεις της Fed, ειδικά καθώς ένας άλλος αξιωματούχος — πιθανότατα ο νεοδιορισμένος διοικητής της Fed, Στίβεν Μιράν — προέβλεψε ότι τα επιτόκια θα πέσουν έντονα σε εύρος 2,75% έως 3%.

Παρά τις προσεκτικές κινήσεις της Fed, υπάρχουν «λίγοι λόγοι για τους επενδυτές να μείνουν στο περιθώριο», ανέφεραν αναλυτές της UBS σε σημείωμά τους, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «σοβαρές ευκαιρίες σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων».

Τόνισαν ότι τα ομόλογα με μεσαία διάρκεια προσφέρουν «ελκυστικές αποδόσεις», όπως και ο χρυσός, που κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά. Η χαμηλότερη δανειστική επιβάρυνση μειώνει το κόστος ευκαιρίας της κατοχής μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων, όπως το πολύτιμο μέταλλο, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του χρυσού.

Οι κύκλοι χαλάρωσης της Fed εκτός ύφεσης έχουν επίσης ιστορικά στηρίξει τις μετοχές, ανέφεραν οι αναλυτές.

«[Βλέπουμε] περαιτέρω κέρδη μπροστά μας, που θα κινηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, τα κέρδη των εταιρειών και την ανθεκτική κατανάλωση», κατέληξαν.