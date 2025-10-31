Η Τράπεζα της Αμερικής βλέπει έκρηξη δανεισμού για έργα Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο αναλυτής της Bank of America, Γιούρι Σελίγκερ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε σημείωμα προς τους επενδυτές ότι η εκτόξευση του δανεισμού για τη χρηματοδότηση έργων κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI data centers) τις τελευταίες εβδομάδες υποδηλώνει πως έρχεται νέα προσφορά AI υποδομών.

Ο Σελίγκερ σημείωσε ότι ο δανεισμός για την ανάπτυξη υποδομών AI «εκτοξεύτηκε τον Σεπτέμβριο και συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό τον Οκτώβριο».

Σύμφωνα με την Bank of America, «η αγορά επενδυτικών ομολόγων (investment grade) από τη Meta (30 δισ. δολάρια), την Oracle (18 δισ.) και την RPLDCI (27 δισ.) ανήλθε συνολικά σε 75 δισ. δολάρια, χωρίς να περιλαμβάνει το δάνειο ύψους 38 δισ. δολαρίων που σχετίζεται με τα data centers Oracle / Vantage και βρίσκεται υπό διαμόρφωση από τις τράπεζες».

Ο Σελίγκερ ανέφερε ότι αυτό αντιπροσωπεύει «θεαματική αύξηση σε σχέση με τον μέσο ετήσιο ρυθμό των 37 δισ. δολαρίων πριν από την πανδημία».

Απαντώντας στο ερώτημα αν αναμένεται περαιτέρω έκδοση χρέους συνδεδεμένου με την AI, ο Σελίγκερ έγραψε: «Η απάντηση είναι μάλλον ναι».

Εξήγησε ότι η απουσία AI χρηματοδότησης στην αγορά επενδυτικών ομολόγων πριν από τον Σεπτέμβριο αντανακλούσε «την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες (Amazon, Google, Meta, Microsoft, Oracle)».

Ωστόσο, η Bank of America θεωρεί ότι η πρόσφατη αύξηση των δαπανών που ανακοίνωσε η Meta «υποδηλώνει πως οι εταιρείες ενδέχεται να πλησιάζουν τα όρια της χρηματοδότησης των AI επενδύσεων αποκλειστικά μέσω των ταμειακών τους ροών».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, οι δαπάνες κεφαλαίου για AI (AI capex) αναμένεται να φτάσουν το 94% των λειτουργικών ταμειακών ροών (μετά την αφαίρεση μερισμάτων και επαναγορών μετοχών) το 2025 και 2026, από 76% το 2024.

Αν και ένας λόγος κάτω του 100% «σημαίνει τεχνικά ότι οι εταιρείες δεν χρειάζεται να εκδώσουν χρέος για να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες τους», η Bank of America προειδοποίησε ότι «το όριο πλησιάζει». Ο Σελίγκερ πρόσθεσε ότι η αναστολή των επαναγορών μετοχών θα μπορούσε να μειώσει τον δείκτη «σε επίπεδα κοντά στο 70%», ενώ σημείωσε πως η έκδοση μετοχών «θα μπορούσε να αποτελέσει ελκυστική εναλλακτική, δεδομένων των υψηλών αποτιμήσεων των μετοχών».