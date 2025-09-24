Η Τουρκία υπογράφει 20ετή συμφωνία με τη Mercuria για την αγορά αμερικανικού LNG

Η Τουρκία υπέγραψε 20ετή συμφωνία με την εμπορική εταιρεία Mercuria για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Ευρώπη να τερματίσει τις ενεργειακές αγορές από τη Ρωσία.

Η συμφωνία συνδέεται χρονικά με τη συνάντηση που θα έχει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Τραμπ την Πέμπτη.

Η Ρωσία παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Τουρκίας, αν και η Άγκυρα έχει επιδιώξει τα τελευταία χρόνια τη διαφοροποίηση των πηγών της. Η νέα συμφωνία εντάσσεται σε μια σειρά κινήσεων, καθώς φέτος λήγουν συμβόλαια προμήθειας τουλάχιστον 16 δισ. κυβικών μέτρων ρωσικού αερίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG έως το τέλος του 2026, στο πλαίσιο νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας, ανταποκρινόμενη παράλληλα στις πιέσεις του Τραμπ για πιο ενεργό ευρωπαϊκό ρόλο στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Η κρατική ενεργειακή εταιρεία BOTAS υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercuria στη Νέα Υόρκη, κατά την επίσκεψη του Ερντογάν, εξασφαλίζοντας ετήσια προμήθεια 4 δισ. κυβικών μέτρων LNG από το 2026, με συνολική ποσότητα περίπου 70 δισ. κυβικών μέτρων. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται από τερματικούς σταθμούς στις ΗΠΑ, ενώ η επαναεριοποίηση θα γίνεται σε εγκαταστάσεις στην Τουρκία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.

«Η συμφωνία θα συμβάλει σημαντικά στον στόχο των 100 δισ. δολαρίων σε διμερές εμπόριο με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ, τονίζοντας ότι ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών της Τουρκίας.

Παράλληλα, η BOTAS υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία με την αυστραλιανή Woodside Energy για την προμήθεια 5,8 δισ. κυβικών μέτρων LNG σε διάστημα εννέα ετών, από το 2030, κυρίως από το έργο της εταιρείας στη Λουιζιάνα.

Το 2024, η Ρωσία κάλυψε το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου της Τουρκίας, που ανήλθαν σε 52 δισ. κυβικά μέτρα. Οι ΗΠΑ ήταν ο πέμπτος μεγαλύτερος προμηθευτής, μερίδιο περίπου 10%, ελαφρώς πίσω από την Αλγερία.

Οι συμφωνίες εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων Άγκυρας - Ουάσινγκτον. Τη Δευτέρα, η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε την άρση δασμών αντιποίνων που είχαν επιβληθεί το 2018 σε αμερικανικά προϊόντα, όπως επιβατικά αυτοκίνητα και φρούτα, κίνηση που εκλήφθηκε ως ένδειξη καλής θέλησης πριν από τη συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ.

Η BOTAS είναι υπεύθυνη για τις ενεργειακές υποδομές και το εμπόριο φυσικού αερίου στην Τουρκία. Η Mercuria αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους ενέργειας και εμπορίας πρώτων υλών.