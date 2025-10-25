Ο ευρωπαϊκός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope υποβάθμισε τις ΗΠΑ, μετά από τρεις και πλέον εβδομάδες αδιεξόδου στην Ουάσινγκτον που έχουν οδηγήσει σε shutdown του ομοσπονδιακού κράτους.

Η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου βαθμολογείται πλέον με AA- από την εταιρεία που εδρεύει στο Βερολίνο, η οποία είχε ήδη προειδοποιήσει, από την έναρξη της παράλυσης της κυβέρνησης, για τον κίνδυνο που θέτει το αδιέξοδο στο Κογκρέσο στις προοπτικές της. Η νέα αξιολόγηση είναι τρεις βαθμίδες κάτω από την ανώτατη.

«Η παρατεταμένη επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών και η αποδυνάμωση των προτύπων διακυβέρνησης οδήγησαν στην υποβάθμιση», ανέφερε η Scope σε δήλωσή του την Παρασκευή.

«Η αποδυνάμωση των προτύπων διακυβέρνησης μειώνει την προβλεψιμότητα της αμερικανικής πολιτικής, αυξάνει τον κίνδυνο λανθασμένων πολιτικών χειρισμών και περιορίζει την ικανότητα του Κογκρέσου να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές δημοσιονομικές προκλήσεις της χώρας», πρόσθεσε.

Η αξιολόγηση της Scope είναι δύο βαθμίδες χαμηλότερη από τις αξιολογήσεις των μεγαλύτερων ανταγωνιστών του - Fitch Ratings, Moody’s Ratings και S&P Global Ratings. Μαζί με αυτούς και τη Morningstar DBRS, ο Scope είναι ένας από τους πέντε οργανισμούς που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αξιολόγηση ενεχύρων, και ο μόνος με έδρα την Ευρώπη.

Η υποβάθμιση της Scope σηματοδοτεί ένα ακόμη πλήγμα στο ιστορικό πιστοληπτικής ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια περίοδο που η πορεία των δημόσιων οικονομικών υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται αυξανόμενο έλεγχο. Οι ΗΠΑ έχασαν την τελευταία κορυφαία αξιολόγησή τους από οποιονδήποτε από τους τρεις μεγάλους οργανισμούς μετά την υποβάθμιση της Moody’s τον Μάιο.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προέβλεψε ότι το ακαθάριστο χρέος των ΗΠΑ θα φτάσει το 140% του ΑΕΠ μέσα σε τέσσερα χρόνια - αύξηση κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2025. Αυτό θα άφηνε το βουνό των δανείων της χώρας υψηλότερο από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα.