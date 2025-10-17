Η προειδοποίηση για «κατσαρίδες στις αγορές» από τον Ντίμον και η επιβίωση των επενδυτών

Σύμφωνα με την βιολογία, «οι κατσαρίδες είναι το μοναδικό είδος που θα επιζήσει στον πλανήτη έπειτα από έναν πυρηνικό ολοκαύτωμα». Σχετικά με τις κατσαρίδες, όπως το βλέπει ο γνωστός μας Dimon, «Όταν βλέπετε μια κατσαρίδα, πιθανότατα υπάρχουν περισσότερες», είπε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της τράπεζάς του Jp Morgan και την έκθεση για την ζημία 170 εκατομμυρίων δολαρίων από την Tricolor. «Όλοι θα πρέπει να είναι προειδοποιημένοι γι’ αυτό».

Στο προηγούμενο μου άρθρο αναφέρθηκα στην «κρυφή φούσκα» που σκάει σιγά σιγά και δεν έχει σχέση με την πολυδιαφημιζόμενη της ΑΙ (όχι ότι όλα και εκεί είναι ρόδινα).

H διαδοχική αποκάλυψη υποθέσεων απάτης με δάνεια αναζωπύρωσε τη διαρκή συζήτηση στη Wall Street σχετικά με το αν η εποχή του ανεξέλεγκτου κεφαλαίου πρόκειται να κοστίσει σε τράπεζες και μη τραπεζικά ιδρύματα. Στην τελευταία περίπτωση των Zions και Western Alliance, οι φερόμενοι ένοχοι ήταν οι ίδιοι: επενδυτικά funds δανείστηκαν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την αγορά προβληματικών εμπορικών στεγαστικών δανείων, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Οι αποκαλύψεις προστίθενται σε άλλες πρόσφατες επιχειρηματικές καταρρεύσεις, συμπεριλαμβανομένου του δανειστή υποπροϊόντων αυτοκινήτων Tricolor Holdings, ο οποίος υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον περασμένο μήνα προκαλώντας σχεδόν πλήρη διαγραφή ορισμένων χρεών. Ακολούθησε η κατάρρευση του προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands Group, που όφειλε πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Wall Street.

H αντίδραση των επενδυτών την Πέμπτη στη Wall Street ήταν έντονα πτωτική για 74 από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες, που έχασαν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

Έρχονται τα αποτελέσματα των «υπέροχων»

Με τις αγορές να ξεχνάνε τον πληθωρισμό, την ανεργία, τους δασμούς, τα γεωπολιτικά και το Shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ και να εστιάζουν στα αποτελέσματα των υπέροχων, ξεκινάει η επόμενη εβδομάδα με τα αποτελέσματα της Neftlix! Την Πέμπτη η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ανακοίνωσε ρεκόρ κερδών στο τρίτο τρίμηνο, καθώς ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο συνέχισε να βλέπει υπερβολική ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η TSMC προέβλεψε επίσης συνεχή αύξηση της ζήτησης που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη και απέρριψε τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις εμπορικές διαμάχες που προκύπτουν από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας.

Η TSMC ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 452,30 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ταϊβάν (14,75 δισεκατομμύρια δολάρια) για το τρίμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το ποσό ήταν υψηλότερο από την εκτίμηση του Reuters/LSEG για 417,7 δισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν και ήταν το ισχυρότερο τριμηνιαίο κέρδος της εταιρείας. Οι αγορές ήταν έτοιμες για μια σταθερή ένδειξη, αφού η TSMC αποκάλυψε αύξηση 30% στα τριμηνιαία έσοδά της την περασμένη εβδομάδα. Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 989,92 δισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν (32,30 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 59,5%.

Η TSMC βλέπει τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη να παραμένει ισχυρή, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας έδωσε, σε μεγάλο βαθμό, θετικό τόνο στις προσδοκίες για τη ζήτηση που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αναμένεται να παραμείνει ισχυρή τα επόμενα τρίμηνα. Ο Wei απέρριψε επίσης τις ανησυχίες για πιθανά εμπόδια στις πωλήσεις από τις ΗΠΑ που εμποδίζουν τις πωλήσεις τσιπ στις κινεζικές αγορές.

«Συνεχίζουμε να παρατηρούμε ισχυρή ζήτηση που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη καθ' όλη τη διάρκεια του 2025... Η εκρηκτική αύξηση του όγκου των token κατέδειξε την αυξανόμενη υιοθέτηση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης από τους καταναλωτές, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται περισσότεροι υπολογισμοί», δήλωσε ο Wei σε τηλεδιάσκεψη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, σημειώνοντας ότι αυτό πιθανότατα θα ενισχύσει τη ζήτηση για ημιαγωγούς.«Έχω εμπιστοσύνη στους πελάτες μου», δήλωσε ο Wei απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή σχετικά με πιθανά κινεζικά εμπόδια.

«Εάν η αγορά της Κίνας δεν είναι διαθέσιμη, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι πολύ θετική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι παρέμεινε βέβαιος ότι θα μπορούσε να διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα ακόμη και αν οι κινεζικές αγορές αποκλειστούν.

Οι επτά υπέροχες θα μείνουν από καύσιμα;

Οι πωλήσεις κινεζικών τσιπ έγιναν σημείο διαμάχης φέτος, καθώς οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τους ελέγχους στις εξαγωγές τσιπ ως σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί σε μια συνεχιζόμενη εμπορική σύγκρουση με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Το Πεκίνο απάντησε αποτρέποντας τους τοπικούς κατασκευαστές Τεχνητής Νοημοσύνης από την εισαγωγή τσιπ κατασκευασμένων στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής «AI Plus» που στοχεύει στην προώθηση της αυτοδυναμίας σε ολόκληρο το φάσμα της ανάπτυξης Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι ανησυχίες για την Κίνα κορυφώθηκαν αυτή την εβδομάδα, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει τριψήφιους δασμούς κατά της χώρας. Η TSMC, η πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία της Ασίας, είναι βασικός προμηθευτής της Nvidia και της Apple, και θεωρείται σημαντικός δείκτης για τη ζήτηση τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Ο κατασκευαστής εξοπλισμού κατασκευής τσιπ ASM, ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη τρίτου τριμήνου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά προειδοποίησε ότι η ζήτηση από την Κίνα αναμένεται να επιδεινωθεί απότομα.

Συμπερασματικά, το στοίχημα στις αγορές παραμένει η κατάληξη της εμπορικής διαμάχης μεταξύ Κίνας-ΗΠΑ και τα περιθώρια κέρδους των αγαπημένων υπέροχων. Πριν τρία χρόνια,(θα αναφέρω ένα παράδειγμα) η υπέροχη ΜΕΤΑ χαροπάλευε μεταξύ 90-100 δολαρίων και οι εκτιμήσεις ήταν παραπάνω από δυσοίωνες. Σήμερα άνω των 700 δολαρίων οι προσδοκίες βρίσκονται στα ύψη. Τότε θα μου πείτε θα μας κόστιζε η ενεργειακή κρίση, αλήθεια διαβάσατε τελευταία τι ενέργεια χρειάζεται για όλα αυτά τα data centers?

Τα 35 χρόνια επαγγελματικής ενασχόλησης με τις αγορές δεν έχω δει πολλές «κατσαρίδες», συνήθως εμφανίζονται τις βραδινές ώρες! Τελευταία όμως κυκλοφορούν πολλές, ίσως φταίει η κλιματική αλλαγή, ίσως η ανθεκτικότητά τους να έχει υπερβεί τα όρια. Όμως ένα είναι σίγουρο, ότι επιβιώνουν με κάθε τρόπο και πολλαπλασιάζονται ραγδαία, εώς ότου «ποδοπατηθούν»!