Η Paramount Skydance αναδείχθηκε νικήτρια σε μια μάχη που διήρκεσε μήνες για την εξαγορά της Warner Bros Discovery , αφού to Netflix αρνήθηκε την Πέμπτη να αυξήσει την προσφορά του για το ιστορικό στούντιο του Χόλιγουντ.

«Πάντα ήμασταν πειθαρχημένοι και, με την τιμή που απαιτείται για να ανταποκριθούμε στην τελευταία προσφορά της Paramount Skydance, η συμφωνία δεν είναι πλέον οικονομικά ελκυστική, οπότε αρνούμαστε να ανταποκριθούμε στην προσφορά της Paramount Skydance», ανέφερε το Netflix σε σχετική ανακοίνωση.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros πρέπει ακόμη να τερματίσει τη συμφωνία με τη Netflix και να αποδεχτεί την προσφορά της Paramount Skydance.

«Μόλις το διοικητικό μας συμβούλιο ψηφίσει την αποδοχή της συμφωνίας συγχώνευσης με την Paramount, θα δημιουργηθεί τεράστια αξία για τους μετόχους μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Warner, Ντέιβιντ Ζασλάβ.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις δυνατότητες που προσφέρει η συγχώνευση της Paramount Skydance και της Warner Bros Discovery και ανυπομονούμε να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να αφηγούμαστε ιστορίες που συγκινούν τον κόσμο».

Η Paramount κατάφερε να προσελκύσει την Warner Bros πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την περασμένη εβδομάδα, με την προοπτική μιας αυξημένης προσφοράς μετρητών για την εταιρεία.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η Warner Bros δήλωσε ότι η αναθεωρημένη προσφορά της Paramount, ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, ήταν ανώτερη από την προσφορά της Netflix, ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, για τα περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros στον τομέα του streaming και των στούντιο.

Ένας σύμβουλος του Netflix δήλωσε ότι είχαν συστήσει στην υπηρεσία streaming να αποσυρθεί από την προσφορά, επειδή η συμφωνία δεν είχε πλέον οικονομικό νόημα.

Στον απόηχο των εξελίξεων, η μετοχή του Netflix έφτασε να ανεβαίνει έως και 10% πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης της Παρασκευής στην Wall Street.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Τεντ Σαράντος, υπαινίχθηκε ότι η εταιρεία δεν θα αυξήσει σημαντικά την προσφορά του σε συνέντευξη που έδωσε στις 20 Φεβρουαρίου, όπου τόνισε ότι η Netflix έχει υπάρξει «πολύ πειθαρχημένη αγοραστής».

Πρόσθεσε ότι το Netflix ανταγωνιζόταν έναν δισεκατομμυριούχο που έδειξε την προθυμία να πληρώσει μια τιμή για την Warner Bros που η Netflix θεωρούσε παράλογη.

Ο ρυθμιστικός έλεγχος

Η συγχώνευση της Paramount με την Warner Bros θα ενώσει δύο μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ, δύο πλατφόρμες streaming (HBO Max και Paramount+) και δύο ειδησεογραφικά πρακτορεία (CNN και CBS).

Το deal είναι πιθανό να υποβληθεί σε αντιμονοπωλιακό έλεγχο στην Ουάσιγκτον, σε ξένες χώρες και σε πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνιας. «Η έγκριση από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές φαίνεται πιθανή, δεδομένου του πολιτικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, θεωρούμε πολύ πιθανό ότι ορισμένες ρυθμιστικές αρχές των πολιτειών θα προσπαθήσουν να αμφισβητήσουν τη συμφωνία. Πιστεύουμε ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουν λόγο και οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές», ανέφεραν οι αναλυτές της TD Cowen.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας στην πολιτεία της Καλιφόρνια, Ρομπ Ρόντα ( μέλος του Δημοκρατικού Κόμματο) δήλωσε αργά την Πέμπτη ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. «Αυτοί οι δύο "κολοσσοί" του Χόλιγουντ δεν έχουν περάσει τον έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών. Τ οπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας έχει ανοίξει έρευνα και σκοπεύουμε να είμαστε αυστηροί στην εξέτασή μας», πρόσθεσε.

Οι πολιτείες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να μπλοκάρουν συμφωνίες, αν και το υπουργείο Δικαιοσύνης διαθέτει τους περισσότερους πόρους για να το πράξει.

Προβεπλημένα στελέχη των Δημοκρατικών, όπως ο Μπέρνι Σάντερς και η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι η έγκριση της συμφωνίας θα μπορούσε να επηρεαστεί από πολιτικές ευνοιοκρατίες.

Στην αναθεωρημένη προσφορά της, η Paramount αύξησε το ποσό που θα κατέβαλε σε περίπτωση που η συμφωνία δεν λάμβανε την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών από 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Συμφώνησε επίσης να καλύψει το τέλος 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα όφειλε η Warner Bros στο Netflix για την αποχώρησή της από τη συμφωνία συγχώνευσης.