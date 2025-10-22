Η Ουγγαρία ξεκινάει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την αγορά πυρηνικού καυσίμου

Η Ουγγαρία θα ξεκινήσει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αγορά πυρηνικού καυσίμου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Πέτερ Σιγιάρτο, σε συνέντευξή του σε κρατικό κανάλι.

Ο Σιγιάρτο, που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον από την Τρίτη, ανέφερε ότι η Ουγγαρία χρειάζεται περισσότερο πυρηνικό καύσιμο για να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές της ανάγκες, καθώς επεκτείνει τον πυρηνικό της σταθμό, διευκρινίζοντας πως θα συνεχίσει να αγοράζει καύσιμο και από τη Ρωσία.

«Παράλληλα με τις υφιστάμενες σχέσεις προμήθειας από τη Ρωσία, ξεκινάμε διαβουλεύσεις για την αγορά πυρηνικού καυσίμου και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να μπορούμε να καλύψουμε με ασφάλεια τη διευρυμένη πυρηνική μας δυναμικότητα», δήλωσε ο υπουργός στο κρατικό δίκτυο M1.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που τον συνόδευε, ο Σιγιάρτο επρόκειτο να συναντηθεί αργότερα την Τετάρτη με εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ και της αμερικανικής εταιρείας πυρηνικού εξοπλισμού Westinghouse, για να συζητήσει το θέμα.

Ο υπουργός δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πότε η Ουγγαρία θα μπορούσε να αρχίσει να αγοράζει αμερικανικό καύσιμο ή σε ποιο βαθμό οι αμερικανικές εισαγωγές θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας.

Ο πυρηνικός σταθμός Paks της Ουγγαρίας διαθέτει σήμερα τέσσερις ρωσικούς αντιδραστήρες τύπου VVER 440 συνολικής ισχύος περίπου 2.000 μεγαβάτ και προμηθεύεται καύσιμο από τη Ρωσία.

Η Ουγγαρία σχεδιάζει να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των υφιστάμενων αντιδραστήρων κατά 20 χρόνια και να επεκτείνει το εργοστάσιο, με τη ρωσική Rosatom να κατασκευάζει δύο ακόμη αντιδραστήρες τύπου VVER, ισχύος 1,2 γιγαβάτ ο καθένας.

Το έργο «Paks II», που έχει καθυστερήσει σημαντικά, ανατέθηκε το 2014 χωρίς διαγωνισμό στη Rosatom — γεγονός που συχνά προβάλλεται ως ένδειξη των στενών σχέσεων μεταξύ του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ουγγρική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι από το 2027 θα αρχίσει επίσης να προμηθεύεται πυρηνικό καύσιμο από τη γαλλική εταιρεία Framatome.