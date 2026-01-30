Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο σχεδόν 5% την Παρασκευή, μετά από αναφορές ότι η SpaceX βρίσκεται σε συνομιλίες για συμφωνίες με άλλες εταιρείες του Ίλον Μασκ, ενισχύοντας τις ελπίδες των επενδυτών ότι η τεχνολογική αυτοκρατορία του δισεκατομμυριούχου θα μπορούσε να ενοποιηθεί περισσότερο.

Σύμφωνα με το Reuters, η SpaceX βρίσκεται σε συζητήσεις για συγχώνευση με τη νεοφυή εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης του Μασκ, την xAI, ενόψει μιας εντυπωσιακής δημόσιας εγγραφής που έχει προγραμματιστεί για φέτος. Παράλληλα, το Bloomberg News ανέφερε ότι η SpaceX εξετάζει το ενδεχόμενο συγχώνευσης με την Tesla.

Παρότι οι εταιρείες του Μασκ είναι ήδη διασυνδεδεμένες, οι επενδυτές της Tesla εδώ και καιρό υποστηρίζουν μεγαλύτερη ενοποίηση, ελπίζοντας ότι η συγκέντρωση διαφορετικών δραστηριοτήτων κάτω από την ίδια «ομπρέλα» θα επιτρέψει στον Μασκ να διατηρήσει πιο έντονη εστίαση στην επιχείρηση της Tesla, καθώς αυτή επιδιώκει να μετατραπεί σε εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης και ρομποτικής.

Μια συγχώνευση μεταξύ Tesla, xAI και SpaceX θα ωφελούσε τους επενδυτές «δραματικά», δήλωσε ο Άντριου Ρόκο, στρατηγικός αναλυτής μετοχών στη Zacks Investment Research.

«Η ιστορία δείχνει ότι τελικά οι περισσότεροι επενδυτές της Tesla/SpaceX επενδύουν αποκλειστικά ποντάροντας στον Έλον Μασκ… Μια ενιαία οντότητα θα βοηθούσε στο να ευθυγραμμιστεί ακόμη περισσότερο η προσοχή του και οι άφθονοι πόροι του σε μία εταιρεία», πρόσθεσε ο Ρόκο.

Ο Μασκ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την Tesla, όπως το να καταστήσει τα αυτόνομα οχήματα προσβάσιμα έως και στο μισό του αμερικανικού πληθυσμού μέχρι το τέλος του 2026 και να ξεκινήσει την παραγωγή του ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus προς το τέλος της φετινής χρονιάς.

Ωστόσο, καθώς η Tesla σπάνια τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που ανακοινώνει ο Μασκ και με την έντονη εμπλοκή του επιχειρηματία στην πολιτική, οι μέτοχοι έχουν αρχίσει να ανησυχούν.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Tesla ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην xAI, μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της για αυτόνομη οδήγηση και ανθρωποειδή ρομπότ, σε μια περίοδο που ο βασικός της τομέας πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων παρουσιάζει κάμψη.

Στο μεταξύ, ο Μασκ έχει ήδη αρχίσει να συγχωνεύει τις επιχειρήσεις του - πέρυσι, η xAI αγόρασε το X σε μια συμφωνία ύψους 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δίνοντας στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης πρόσβαση στα δεδομένα και στο δίκτυο διανομής της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτόν τον μήνα, η xAI άντλησε 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης, ξεπερνώντας τον στόχο των 15 δισ. δολαρίων, με αποτίμηση στα 230 δισεκατομμύρια δολάρια. Η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης έλαβε επίσης δέσμευση επένδυσης 2 δισ. δολαρίων από τη SpaceX στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 5 δισ. δολαρίων, όπως ανέφερε πέρυσι η Wall Street Journal.