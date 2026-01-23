Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο 1,5% την Παρασκευή, μετά από ρεπορτάζ του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο οι κινεζικές αρχές έχουν ενημερώσει μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ότι μπορούν να προετοιμάσουν παραγγελίες για τους επεξεργαστές Τεχνητής Νοημοσύνης H200 της Nvidia, γεγονός που υποδηλώνει ότι το Πεκίνο ενδέχεται να βρίσκεται κοντά στην επίσημη έγκριση των εισαγωγών αυτών των κρίσιμων εξαρτημάτων ΤΝ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έχουν δώσει κατ’ αρχήν έγκριση σε τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Alibaba Group, η Tencent Holdings και η ByteDance, ώστε να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο προετοιμασίας για αγορές. Οι εταιρείες αυτές μπορούν πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, να συζητήσουν τις συγκεκριμένες ποσότητες που θα χρειαστούν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με πρόσφατες αναφορές που υποστήριζαν ότι το Πεκίνο μπλοκάρει τις αποστολές των H200 στην Κίνα. Τα τσιπ H200 αποτελούν βασικά εξαρτήματα για τη λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου υπολογιστών υψηλών επιδόσεων της Nvidia.

Πηγές με γνώση του θέματος ανέφεραν ότι Κινέζοι αξιωματούχοι θα ενθάρρυναν τις εταιρείες να αγοράσουν μια ορισμένη ποσότητα εγχώριων τσιπ ως προϋπόθεση για την έγκριση, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό.

Αναλυτές στη Wall Street προειδοποιούν τους επενδυτές να μην ενθουσιαστούν υπερβολικά με την είδηση προς το παρόν.

«Δεν θα ενθουσιαζόμουν υπερβολικά και δεν θα άρχιζα να αυξάνω τις εκτιμήσεις για έσοδα ή κέρδη ανά μετοχή (EPS) ακόμη», προειδοποιεί ο ειδικός του τομέα TMT της Mizuho, Jordan Klein.

Πρόσθεσε ότι η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών του αναφέρει πως θα προτιμούσαν η NVIDIA να μην εξασφαλίσει έγκριση για πωλήσεις H200 στην Κίνα, καθώς αυτή θα μπορούσε να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Επισημαίνει επίσης ότι ούτε οι αναλυτές της buy side ούτε της sell side έχουν ενσωματώσει τα H200 στις προβλέψεις τους. Ο Klein δήλωσε ότι η Κίνα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται περισσότερο ως μια «δωρεάν επιλογή» (free call option). Η NVIDIA παραμένει μία από τις αγαπημένες του μακροπρόθεσμες επενδυτικές ιδέες στον τεχνολογικό κλάδο.