Ο επίσημος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) μεταποίησης της Κίνας αυξήθηκε στο 49,2 τον Νοέμβριο από 49,0 τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Παρά τη μικρή βελτίωση, ο μεταποιητικός τομέας παρέμεινε σε ζώνη συρρίκνωσης για όγδοο συνεχόμενο μήνα, καθώς τιμές κάτω από το 50 υποδηλώνουν συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Ο υποδείκτης παραγωγής έφτασε στο ουδέτερο επίπεδο των 50,0 τον Νοέμβριο, από 49,7 τον Οκτώβριο, υποδηλώνοντας σταθεροποίηση της μεταποιητικής παραγωγής.

Οι συνολικές νέες παραγγελίες έδειξαν σημάδια ανάκαμψης, με τον υποδείκτη να ανεβαίνει στο 49,2 από το 48,8 του Οκτωβρίου.

Οι νέες εξαγωγικές παραγγελίες κατέγραψαν πιο ουσιαστική αύξηση, φτάνοντας στο 47,6 τον Νοέμβριο από 45,9 τον προηγούμενο μήνα, αν και εξακολουθούν να υποδηλώνουν συρρίκνωση της εξωτερικής ζήτησης.