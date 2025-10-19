Η μεταβλητότητα επιστρέφει, τι θα οδηγήσει τη Wall Street μέχρι το τέλος της χρονιάς

Μια αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου, ζημιές σε περιφερειακές τράπεζες στις ΗΠΑ και νευρικότητα από την παρατεταμένη άνοδο των μετοχών Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο συνδυασμός προκάλεσε την μεγαλύτερη αναταραχή από τον Απρίλιο με την επιστροφή της μεταβλητότητας.

Το απότομο τέλος της πιο ήρεμης περιόδου των τελευταίων ετών είχε ένα μεγάλο νικητή, τον δείκτη μεταβλητότητας VIX, το βαρόμετρο φόβου της Wall Street.

Ο δείκτης μετρά τις προσδοκίες για διακυμάνσεις των μετοχών τις επόμενες 30 ημέρες με βάση το τι πληρώνουν οι επενδυτές για δικαιώματα (options) που συνδέονται με τον δείκτη S&P500. Oταν μεγαλώνει ο φόβος, αυξάνονται οι τιμές των δικαιωμάτων που προσφέρουν ασφάλεια στα χαρτοφυλάκια.

Ο δείκτης VIX ανέβηκε μέχρι τις 28,9 μονάδες την Παρασκευή, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο. Παρατηρήθηκε επίσης ζήτηση για options που θα δώσουν κέρδη αν ο VIX εκτοξευτεί στις 47,5 και τις 50 μονάδες.

Το comeback της μεταβλητότητας βρήκε τους επενδυτές σε μια αγχώδη καμπή. Η πτώση των μετοχών περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ προκάλεσε ανησυχίες ότι η οικονομία ίσως να είναι πιο αδύναμη από ότι φαίνεται και ότι μια νέα εμπορική μάχη με την Κίνα μπορεί να την οδηγήσει σε ύφεση.

Όμως, οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες μόλις ανακοίνωσαν πολύ δυνατά κέρδη ενώ ο πρόεδρος Τραμπ την Παρασκευή εξέπεμψε σήμα ότι θα υπάρξει μιας κάποιας μορφής συμφωνία με την Κίνα.

Οι πέντε μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες πέτυχαν συνολικά έσοδα $33 δισ. από τις δραστηριότητες trading στο τρίτο τρίμηνο με όλες να ανακοινώνουν κερδοφορία που ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η πρόθεση της Fed για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες και το πιθανό τέλος στις πωλήσεις χρεογράφων από το χαρτοφυλάκιο της θα προσφέρει στήριξη και επαρκή ρευστότητα στις αγορές.

Οι επενδυτές θα πάρουν μια πρώτη γεύση όσον αφορά την κερδοφορία των εταιρειών του λεγόμενου Big Tech την εβδομάδα που έρχεται με τα αποτελέσματα των Amazon, Intel, IBM και Tesla. Θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα των Meta Platforms, Apple και Alphabet μια εβδομάδα αργότερα.

Η κούρσα της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς συνεχίζει να έχει σημαντική εξάρτηση στις επιδόσεις του Big Tech.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή LPL Financial, πέντε μετοχές - Nvidia, Apple, Tesla, Google, Broadcom - αντιπροσώπευαν συνολικά το 60% της ανόδου 7% του δείκτη S&P500 το τελευταίο τρίμηνο.

Από την άλλη, το ποσοστό των μετοχών του S&P500 που φαίνεται να ακολουθούν ανοδική τάση έχει μειωθεί από 77% στις αρχές Ιουλίου στο 57% στα μέσα Οκτωβρίου, ενώ το ποσοστό μετοχών σε πτωτική τάση έχει αυξηθεί στο 44% από 23%.

Πολλοί ποντάρουν στη δυναμική του τρέχοντος bull market που έχει εισέλθει πλέον στην τέταρτη χρονιά του παρά την επιστροφή της μεταβλητότητας και τις ανησυχίες για τα επίπεδα αποτιμήσεων.

«Τα bull markets είναι σαν τα κρουαζιερόπλοια. Απαξ και αρχίσουν να κινούνται είναι δύσκολο να τα φρενάρεις και να κάνουν μεταστροφή. Όταν ένα bull market καταγράφει άνοδο 10% καθώς ξεκινά το τέταρτο τρίμηνο, στις 20 από τις 22 φορές το τελευταίο τρίμηνο δίνει περαιτέρω κέρδη. O Οκτώβριος συνήθως είναι πτωτικός μήνας, οπότε δεν πρέπει να εκπλήσσει η επιστροφή της μεταβλητότητας», εκτιμούν οι αναλυτές στον επενδυτικό οίκο Carson Group.