Η μεγάλη μάχη στα chips μνήμης

Mετά από ράλι άνω του 300 % για τις δύο πρώτες και 200% για την τρίτη, η Samsung, η SK Hynix και η Micron, οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες τσιπ μνήμης στον κόσμο γράφουν πριν καν λήξει ο πρώτος μήνας του νέου έτους αποδόσεις 25%, 27% και 37% αντίστοιχα.

Το καύσιμο του ξέφρενου ράλι δεν είναι άλλος από τον θεμελιώδη νόμο της προσφοράς και της ζήτησης.

Τα προηγμένα τσιπ μνήμης ήτοι τα ολοκληρωμένα κυκλώματα ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την ανάκτηση δεδομένων, αποτελούν το βασικό στοιχείο των κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ως εκ τούτου, το 2025 η ανάπτυξη της AI κατανάλωσε μεγάλο μέρος της διαθέσιμης προσφοράς τσιπ μνήμης, Το 2026 αναμένεται να είναι πολύ πιο εντυπωσιακό σε όρους συνολικής ζήτησης, καθώς οι εταιρείες εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στη μαζική ζήτηση για προηγμένα τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές AI, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την παραγωγή τσιπ για καταναλωτικά προϊόντα, όπως τα laptops, τα smartphones και άλλα ηλεκτρονικά είδη.

Εν ολίγοις, τα κέντρα δεδομένων για AI απαιτούν τεράστιες ποσότητες μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM). Αυτό αναγκάζει τους κατασκευαστές Samsung, SK Hynix και Micron να δίνουν προτεραιότητα σε αυτά τα προϊόντα, αφήνοντας λιγότερη παραγωγική ικανότητα για τις παραδοσιακές μνήμες.

Αυτή η επιλογή τους εξασφαλίζει άλλωστε πολύ καλύτερα περιθώρια κέρδους, καθώς οι servers AI είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλές τιμές για premium τσιπ.

Πιο συγκεκριμένα, οι servers Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούν κυρίως επεξεργαστές από εταιρείες όπως η Nvidia, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τύπους μνήμης υψηλού εύρους ζώνης -High-Bandwidth Memory ή HBM- καθιστώντας την παραγωγή αυτών των τσιπ ιδιαίτερα κερδοφόρα για εταιρείες όπως η SK Hynix, η Samsung και η Micron.

Ήδη από το φθινόπωρο του 2025 οι κατασκευαστές τσιπ έχουν προειδοποιήσει για πιθανή έλλειψη μνήμης που θα μπορούσε να επηρεάσει τη βιομηχανία ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων.

O αρνητικός αντίκτυπος είναι εμφανής στην τιμή των PCs, laptops, smartphones και άλλων προϊόντων που βασίζονται σε φθηνότερη μνήμη και σε πολλές περιπτώσεις οι τμές είναι αυξημένες πάνω από 20%. Βλέπετε, τα τσιπ μνήμης πλέον αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του κόστους για αυτές τις συσκευές. Για παράδειγμα η Samsung Electronics έχει ανεβάσει σιωπηρά τις τιμές επιλεγμένων τσιπ μνήμης έως και 60% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες προειδοποιούν ότι η παραγωγή τους για το 2026 είναι προπωλημένη.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τα σοβαρά προβλήματα που υπέστη η βιομηχανία μνήμης το 2023 και 2024, κάτι που οδήγησε σε υποεπένδυση. Αν και νέες παραγωγικές μονάδες κατασκευάζονται τώρα, εντούτοις θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο χρόνια μέχρι να λειτουργήσουν πλήρως. Ως εκ τούτου, οι αυξήσεις τιμών και οι ελλείψεις τσιπ μνήμης είναι πιθανό να συνεχιστούν έως το 2027.

Νέα επέκταση για τη Μicron

Οι Samsung, SK Hynix και Micron ελέγχουν πάνω από το 95% της παγκόσμιας αγοράς μνήμης RAM και είναι οι μοναδικές που παράγουν τις εξαιρετικά προηγμένες μνήμες HBM (High Bandwidth Memory) για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το μερίδιο του Αμερικανού κατασκευαστή, της Micron Technology, κυμαίνεται περίπου στο 22-26% στην αγορά της μνήμης DRAM και γύρω στο 12-16% στη μνήμη NAND Flash. (σ.σ: Tα μερίδια αυτά πριν δύο χρόνια ήταν στο ήμισυ).

Eν μέσω των παγκόσμιων ελλείψεων τσιπ μνήμης, η Micron σχεδιάζει επέκταση ύψους 24 δισ. δολαρίων στη Σιγκαπούρη για την ενίσχυση της προσφοράς NAND, ενός τύπου τσιπ μνήμης που χρησιμοποιείται ευρέως σε προσωπικούς υπολογιστές, διακομιστές και smartphones και η ζήτηση του έχει εκτοξευθεί στα ύψη τους τελευταίους μήνες λόγω της ραγδαίας επέκτασης της ΑΙ και των εφαρμογών που βασίζονται σε δεδομένα. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2028.

Υπενθυμίζουμε ότι η Micron λειτουργεί εγκαταστάσεις παραγωγής στη Σιγκαπούρη ως μέρος του ευρύτερου ασιατικού δικτύου παραγωγής της, το οποίο περιλαμβάνει επίσης εγκαταστάσεις στην Κίνα, την Ταϊβάν, την Ιαπωνία και τη Μαλαισία.

Η συγκεκριμένη επέκταση παραγωγής στη Σιγκαπούρη είναι η απάντηση της Micron στην έλλειψη στον τομέα, τακτική άλλωστε που εφαρμόζουν και οι Samsung Electronics και SK Hynix, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή τους.

Η Μicron κατασκευάζει επίσης ένα εργοστάσιο αξίας 7 δισ. δολαρίων στη Σιγκαπούρη για την παραγωγή μνήμης υψηλού εύρους ζώνης, ενός τύπου δυναμικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης ή DRAM, που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές ΑΙ.

«Καθώς η HBM γίνεται μέρος του κατασκευαστικού αποτυπώματος της Micron στη Σιγκαπούρη, η εταιρεία αναμένει ευκαιρίες για συνέργειες μεταξύ της παραγωγής NAND και DRAM», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Micron πρόσθεσε ότι σχεδιάζει να διαχειριστεί τον ρυθμό επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας στη νέα εγκατάσταση με βάση τη ζήτηση της αγοράς.

Η πρόσφατα ανακοινωθείσα επέκταση της NAND αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 1.600 θέσεις εργασίας, ενσωματώνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη ρομποτική και την έξυπνη κατασκευή. Αυτό έρχεται μετά τη δημιουργία περίπου 1.400 νέων θέσεων εργασίας που συνδέονται με το εργοστάσιο μνήμης υψηλού εύρους ζώνης.

Η τελευταία επέκταση της Micron θα ενισχύσει το οικοσύστημα ημιαγωγών και θα εδραιώσει περαιτέρω τη Σιγκαπούρη ως κρίσιμο κόμβο στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Ισχυρές επιδόσεις ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς

Η Micron κερδίζει συνεχώς μερίδιο και στην αγορά μνήμης υψηλού εύρους ζώνης -HBM4- η οποία είναι κρίσιμη για τους επεξεργαστές AI. (σ.σ: Πρόκειται για μια αγορά που αναμένεται να φτάσει τα 100 δισ. $ έως το 2028).

Η εταιρεία είχε ένα εξαιρετικό κλείσιμο στο οικονομικό έτος 2025, επιτυγχάνοντας έσοδα, μικτό περιθώριο κέρδους και κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, όλα πάνω από τις προβλέψεις. Τα έσοδα της Micron αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50% στα 37,4 δισ. δολάρια, και τα μικτά περιθώρια κέρδους –gross margin-αυξήθηκαν κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες στο 41%. Αυτή η απόδοση υποστηρίχθηκε από την αύξηση των προϊόντων κέντρων δεδομένων υψηλής αξίας και την ευρείας βάσης ισχύ των τιμών DRAM σε όλες τις τελικές αγορές.

Τα συνδυασμένα έσοδα από HBM, DIMM υψηλής χωρητικότητας και DRAM διακομιστή LP έφτασαν τα 10 δισ. δολάρια, πενταπλάσια αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η επιχείρησή στον τομέα των SSD κέντρων δεδομένων έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ εσόδων και μεριδίου αγοράς το οικονομικό έτος 2025.

Aν και ο τρέχων δείκτης P/E βρίσκεται γύρω στο 41, το προσαρμοσμένο Forward P/E αναμένεται να μειωθεί σημαντικά λόγω της αναμενόμενης αύξησης των κερδών -EPS- κατά 75% το επόμενο έτος.

Η εταιρεία καταβάλλει τριμηνιαίο μέρισμα ύψους 0,115 δολάρια ανά μετοχή, διαθέτει ρευστότητα 12 δισ. και στο τρίμηνο εμφάνισε ελεύθερες ταμειακές ροές 3,9 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας το 2026 αναμένονται νέα ρεκόρ εσόδων και EPS.

Η ηγεσία της στις προηγμένες τεχνολογίες — συμπεριλαμβανομένων των HBM, DRAM και G9 NAND — επιτρέπει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που οδηγεί σε ισχυρή απόδοση επένδυσης (ROI).

