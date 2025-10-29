Η Λαγκάρντ ζητά την κατάργηση του βέτο για τις αποφάσεις στην ΕΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, επανέλαβε το αίτημά της για αναμόρφωση του τρόπου λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιέζοντας για ψηφοφορία με πλειοψηφία προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της ΕΕ.

«Ακόμη και όταν συμφωνούμε για το τι πρέπει να γίνει, η διακυβέρνησή μας συχνά μας εμποδίζει να το κάνουμε με αρκετή αποφασιστικότητα», δήλωσε η Λαγκάρντ την Τετάρτη στη Φλωρεντία της Ιταλίας. «Έχει γίνει πολύ αργή, πολύ περίπλοκη και υπερβολικά εξαρτημένη από τα μεμονωμένα κράτη μέλη που ασκούν βέτο».

Μιλώντας την παραμονή της απόφασης της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική αυτού του μήνα, όπου αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, τόνισε ότι «η λύση δεν απαιτεί επαναστατικές αλλαγές».

«Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες για να λαμβάνουμε περισσότερες αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία, αντί με ομοφωνία, όταν η συλλογική δράση είναι προς το κοινό μας συμφέρον», δήλωσε η Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα βέτο μεμονωμένων χωρών αποτελούν από καιρό πρόβλημα για την ΕΕ, με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν να χρησιμοποιεί επανειλημμένα αυτό το εργαλείο – ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό έχει δυσκολέψει την ενιαία στάση του μπλοκ σε παγκόσμια ζητήματα και έχει δοκιμάσει τα όρια της προσέγγισής του στη χάραξη πολιτικής με βάση τη συναίνεση.

Η Λαγκάρντ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και επικεφαλής του ΔΝΤ, έχει επανειλημμένα καλέσει την ΕΕ να αξιοποιήσει την τρέχουσα περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας για να εδραιώσει μεγαλύτερη αυτονομία.

Στην ομιλία της, πρότεινε επίσης μια προσέγγιση «όπου οι κοινές ευρωπαϊκές κανόνες εφαρμόζονται χωρίς να περιμένουμε την πλήρη σύγκλιση των εθνικών συστημάτων, επιτρέποντας στους καινοτόμους να εξελιχθούν πιο γρήγορα».

«Μπορούμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μεταξύ ομάδων χωρών που είναι πρόθυμες να προχωρήσουν πιο γρήγορα — όχι ως αποκλειστικοί σύλλογοι, αλλά ως πρωτοπόροι των οποίων η πρόοδος τελικά ενισχύει το σύνολο», είπε. «Η Ευρώπη είναι ανθεκτική, αλλά είναι επίσης ευάλωτη».