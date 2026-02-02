Η Κομισιόν υπογραμμίζει τη στρατηγική Made in Europe για τη βιομηχανία

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τις δικές της βιομηχανίες με μια στρατηγική «Made in Europe», δήλωσε ο επικεφαλής της βιομηχανίας της Κομισιόν, Στεφάν Σεζουρνέ, σε άρθρο που δημοσιεύθηκε την Κυριακή το βράδυ και συνυπέγραψαν περισσότεροι από 1.100 διευθύνοντες σύμβουλοι και άλλοι ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου.

«Χωρίς μια φιλόδοξη, αποτελεσματική και ρεαλιστική βιομηχανική πολιτική, η ευρωπαϊκή οικονομία είναι καταδικασμένη να αποτελεί απλώς ένα πεδίο δράσης για τους ανταγωνιστές της», δήλωσε ο Σεζουρνέ στο άρθρο που δημοσιεύθηκε σε εφημερίδες σε όλη την Ευρώπη.

«Πρέπει να καθιερώσουμε, μια για πάντα, μια γνήσια ευρωπαϊκή προτίμηση στους πιο στρατηγικούς τομείς μας», δήλωσε ο Γάλλος αξιωματούχος.

Το Reuters σημειώνει πως η εξέλιξη έρχεται πριν από την προτεινόμενη εφαρμογή του νόμου της Κομισιόν για την επιτάχυνση της βιομηχανίας αργότερα αυτό το μήνα, ο οποίος πιθανότατα θα θέσει απαιτήσεις για την προτεραιότητα των τοπικά παραγόμενων προϊόντων.

Η πρόταση αποτελεί μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες ενόψει των φθηνότερων εισαγωγών από την Κίνα, αλλά έχει διχάσει τις χώρες της ΕΕ.

Κυβερνήσεις όπως η Γαλλία υποστηρίζουν την ιδέα, αλλά άλλες, όπως η Σουηδία και η Τσεχική Δημοκρατία, προειδοποιούν ότι οι απαιτήσεις «αγοράστε τοπικά» θα μπορούσαν να αποτρέψουν τις επενδύσεις, να αυξήσουν τις τιμές στις δημόσιες συμβάσεις και να βλάψουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Σεζουρνέ ανέφερε ότι η καλύτερη απάντηση της Ευρώπης «μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις»: «Κατασκευασμένο στην Ευρώπη».

«Οι Κινέζοι έχουν το "Made in China", οι Αμερικανοί έχουν το "Buy American" και οι περισσότερες άλλες οικονομικές δυνάμεις έχουν παρόμοια προγράμματα, που δίνουν προτεραιότητα στα δικά τους στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία. Γιατί λοιπόν να μην το κάνουμε και εμείς;», είπε.

«Όποτε χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά δημόσια χρήματα, πρέπει να συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή παραγωγή και σε ποιοτικές θέσεις εργασίας».