Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας μείωσε σήμερα το βασικό επιτόκιό της και αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του 2025, καθώς η οικονομία της χώρας δέχεται πλήγμα από τον συνδυασμό υψηλού πληθωρισμού και εκτεταμένων δυτικών κυρώσεων.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε δύο από τους μεγαλύτερους προμηθευτές πετρελαίου της Ρωσίας, τη Rosneft και τη Lukoil. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα πέμπτο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ρωσίας.

Η τράπεζα επικαιροποίησε τις προβλέψεις της, εκτιμώντας ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί μεταξύ 0,5% και 1% το 2025, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 1% έως 2%. Παράλληλα, μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 16,5%, παρά το γεγονός ότι προβλέπει αύξηση του πληθωρισμού το επόμενο έτος, στο 4% έως 5%.

Είναι ασυνήθιστο για μια κεντρική τράπεζα να μειώνει το βασικό της επιτόκιο ενώ ταυτόχρονα αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό, καθώς τα χαμηλότερα επιτόκια συνδέονται συνήθως με υψηλότερο πληθωρισμό, και οι κεντρικές τράπεζες έχουν ως αποστολή τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

Ωστόσο, ο συνδυασμός της διαχείρισης των κλιμακούμενων ξένων κυρώσεων στην οικονομία και της ανάγκης διατήρησης υψηλού επιπέδου βιομηχανικής παραγωγής - ώστε να παραχθούν τα απαραίτητα οπλικά συστήματα για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία - έχει φέρει την επικεφαλής της τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιούλινα, σε δύσκολη θέση.

Η συνεχιζόμενη εκστρατεία μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας, που στοχεύει στην παράλυση των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, έχει ασκήσει επιπλέον πίεση στην οικονομική παραγωγή της χώρας.

Την Πέμπτη, ο Χέρμαν Γκρεφ, επικεφαλής της Sberbank, της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, δήλωσε ότι ήταν λάθος να δοθεί υπερβολική έμφαση στον πληθωρισμό εις βάρος της οικονομικής ανάπτυξης.

Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι βλέπει τις πληθωριστικές πιέσεις να αυξάνονται μεσοπρόθεσμα, καθώς οι αυξήσεις φόρων, οι αναταράξεις στο εμπόριο και οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου αρχίζουν να επιδρούν.

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας», σημείωσε.





