Τα μέλη της Ομάδας των Επτά (G7) και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζουν την εφαρμογή κατώτατων ορίων τιμών για την προώθηση της παραγωγής σπάνιων γαιών, καθώς και τη θέσπιση φόρων σε ορισμένες κινεζικές εξαγωγές, με στόχο την παροχή κινήτρων για επενδύσεις, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Οι σπάνιες γαίες είναι μεταλλικά στοιχεία κρίσιμα για την κατασκευή προϊόντων όπως κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα και προηγμένα όπλα, τα οποία είναι δύσκολο να εξαχθούν.

Η Κίνα, κορυφαίος παραγωγός σπάνιων γαιών παγκοσμίως, εξέπληξε τους αγοραστές τον Απρίλιο, εισάγοντας περιορισμούς στις εξαγωγές των υλικών και των σχετικών μαγνητών, ως αντίποινα για τους δασμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Αφού ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετώπισαν διακοπές λειτουργίας, η Κίνα συμφώνησε τον Μάιο να επιταχύνει την έκδοση αδειών για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και «αναβάθμισε» τον μηχανισμό εξαγωγών προς την ΕΕ τον Ιούλιο.

Ωστόσο, δύο μήνες αργότερα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες επισημαίνουν ότι τα αυξανόμενα σημεία συμφόρησης στις άδειες ενέχουν τον κίνδυνο νέων ζημιών και διακοπών λειτουργίας.

Πιέσεις για ασφάλιση κρίσιμων ορυκτών

Οι χώρες της G7, εκτός της Ιαπωνίας, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό ή αποκλειστικά από την Κίνα για σειρά υλικών, από μαγνήτες σπάνιων γαιών έως μέταλλα μπαταριών. Για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου, οι ηγέτες της G7 ξεκίνησαν τον Ιούνιο ένα Σχέδιο Δράσης για τα Κρίσιμα Ορυκτά, ενώ τεχνικές ομάδες συναντήθηκαν στο Σικάγο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Το επίκεντρο της συζήτησης ήταν το αν θα έπρεπε να αυξηθεί ο πήχης στη ρύθμιση των ξένων επενδύσεων σε κρίσιμα υλικά, προκειμένου να αποφευχθεί η μεταφορά εταιρειών στην Κίνα», δήλωσε μία πηγή για τη συνάντηση, προσθέτοντας ότι υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του Πεκίνου. Στη συνάντηση συμμετείχε και η Αυστραλία.

«Η άλλη επιλογή θα ήταν οι γεωγραφικοί περιορισμοί, αλλά οι χώρες της G7 ήταν διχασμένες», πρόσθεσε η πηγή, εξηγώντας ότι αυτοί οι περιορισμοί θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τοπικούς κανόνες περιεχομένου ή περιορισμούς στην προμήθεια από επιλεγμένες χώρες, όπως η Κίνα, σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων.

Δύο άλλες πηγές ανέφεραν ότι η ομάδα συζήτησε φόρους ή δασμούς άνθρακα στις κινεζικές εξαγωγές σπάνιων γαιών και μετάλλων μικρού όγκου, με βάση το ποσοστό μη ανανεώσιμης ενέργειας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τους.

Οι αξιωματούχοι εξετάζουν επίσης την πιθανότητα καθιέρωσης κατώτατων τιμών, υποστηριζόμενων από κυβερνητικές επιδοτήσεις, όπως έκαναν πρόσφατα οι ΗΠΑ για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Η Αυστραλία μελετά ξεχωριστά την εφαρμογή κατώτατου ορίου τιμών για την υποστήριξη κρίσιμων έργων ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών.

Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι ο Καναδάς βλέπει θετικά την ιδέα ενός κατώτατου ορίου τιμών, χωρίς όμως να έχει δεσμευτεί επισήμως. Μία τέταρτη πηγή, αξιωματούχος της ΕΕ που δεν είναι εξουσιοδοτημένος να μιλήσει δημόσια, δήλωσε ότι το μπλοκ εξετάζει διάφορες λύσεις, όπως κατώτατα όρια τιμών, κοινές αγορές και αμοιβαίες συμφωνίες εντός της G7, χωρίς να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Τον Ιούνιο, ο Επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ, Στεφάν Σεζούρν, είχε δηλώσει ότι η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κοινό απόθεμα σπάνιων γαιών και στρατηγικών υλικών, παρόμοιο με εκείνο για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.