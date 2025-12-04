Η φούσκα της Microstrategy έστειλε τη μετοχή στο -59%

Με την μετοχή της Microstrategy (MSTR) που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Nasdaq είχαμε ασχοληθεί ακριβώς πριν από δώδεκα μήνες διερωτώμενοι το πότε θα «σκάσει»; Η μετοχή MSTR αποτελούσε από τότε ένα ακόμα χρηματιστηριακό παράδοξο των ημερών, όπου έχει χαθεί κάθε χρηματοοικονομική λογική.

Η μετοχή βρισκόταν πέριξ των $440, με την κεφαλαιοποίηση της να ξεπερνά τα $124 δισ. με τα έσοδα της – όχι τα κέρδη της - να ανέρχονται στα $467 εκατ. Τι ήταν αυτό που είχε απογειώσει τη μετοχή της MSTR; H απόφαση του CEO της Microstrategy, Michael Saylor να μετατρέψει την εταιρεία του, από εταιρεία πληροφορικής και σε ένα χαρτοφυλάκιο που θα επένδυε σε bitcoins. Δηλαδή σε μια «Bitcoin Treasury Company».

Το αναπτυξιακό μοντέλο του Saylor ήταν απλό. Πέραν των αρχικών κεφαλαίων, που είχε χρησιμοποιήσει για να αγοράσει τα πρώτα bitcoins, στη συνέχεια η Microstrategy εξέδιδε ομόλογα και επένδυε τα κεφάλαια που συγκέντρωνε σε bitcoins. Μοντέλο απλό, αλλά απόλυτα στρεβλό. Αφού με δανεικά κεφάλαια μέσω κλασσικών ομολογιακών εκδόσεων, η εταιρεία εισέρχονταν σε έναν επενδυτικό κόσμο με υψηλή μεταβλητότητα.

Κάποια από τα ομόλογα αυτά που εξέδιδε η MSTR είχαν κουπόνι και η εταιρεία πρέπει να καταβάλει στους κατόχους των ομολόγων, τους αναλογούντες τόκους. Και άλλα ομόλογα που ναι μεν πρόσφεραν και εξακολουθούν να προσφέρουν μηδενικό επιτόκιο, αλλά ταυτόχρονα δίνουν στους κατόχους τους τη δυνατότητα μετατροπής των ομολόγων σε μετοχές.

Οι πρώτες ομολογιακές εκδόσεις προσέφεραν στους κατόχους τους, συγκεκριμένες και εξασφαλισμένες αποδόσεις, από 0,75% έως 2,25%. Με αποτέλεσμα, το ρίσκο της αποπληρωμής αυτών των αποδόσεων, να το επωμίζεται η εταιρεία και το επενδεδυμένο σε bitcoin χαρτοφυλάκιο της.

Οι πιο πρόσφατες ομολογιακές εκδόσεις, ήταν και είναι μετατρέψιμες σε μετοχές. Δηλαδή τα ομόλογα στη λήξη τους μετατρέπονται σε μετοχές της MSTR. Mε αποτέλεσμα να μετατρέπουν τους ομολογιούχους / σε βάθος χρόνου, δηλαδή στη λήξη των ομολόγων, σε μέτοχους. Μέτοχους σε μια επενδυτική εταιρεία της οποίας η βασική επένδυση είναι τα bitcoin. Και αυτό βέβαια υπό όρους.

Όσον αφορά για παράδειγμα την ομολογιακή έκδοση του Νοεμβρίου 2025, με επιτόκιο 0%, η μετατροπή θα ισχύσει μόνο σε περίπτωση που στη λήξη του ομολόγου το 2029, η τιμή της MSTR θα είναι υψηλότερη των $672,40. Δηλαδή μόνο αν θα βρίσκεται σε ένα premium της τάξης του +53%, σε σχέση με την τιμή που είχε η μετοχή στην έκδοση των ομολογιών. Ή +371% από την τρέχουσα τιμή της μετοχής.

Για πόσον καιρό θα μπορεί να λειτουργεί αυτό το επενδυτικό μοντέλο της MSTR, που επενδύει με κεφάλαια τρίτων σε bitcoin, αποπληρώνοντας τους τόκους και τα ομόλογα από τις υπεραξίες του bitcoin; Η απάντηση είναι απλή. Για όσο καιρό o βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων θα κινείται ανοδικά. Και επειδή όλοι οι guru των κρυπτονομισμάτων υπόσχονται «διαδρομές» του bitcoin «to the moon», δηλαδή μέχρι το φεγγάρι, πολλοί πιστεύουν ότι ο καλπασμός των bitcoin θα ηχεί για πάντα.

Όπως αντιλαμβανόμαστε, η χρηματιστηριακή αξία της Microstrategy δεν σχετίζεται με τη βασική επιχειρηματική δραστηριότητά της, αλλά με την αξία του χαρτοφυλακίου της σε bitcoins. Ποια είναι η αξία αυτού του χαρτοφυλακίου; Είχαμε υπολογίσει ότι η αξία του χαρτοφυλακίου των 304.000 BTC, με την τότε τιμή του, που βρισκόταν κοντά στα $92.000, βρισκόταν στα $27,5 δισ. Με την χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας στα $124 δισ.

Δηλαδή η Microstrategy αποτιμάτο πριν από 12 μήνες, περισσότερο από 4,5 φορές, σε σχέση με τη συνολική αξία των BTC που διέθετε στο χαρτοφυλάκιό της. Και το ερώτημα που τίθετο είναι, για ποιο λόγο να αγοράσει ένας επενδυτής ένα χαρτοφυλάκιο σε bitcoin της MSTR, σε υπερτετραπλάσια τιμή, όταν θα μπορούσε να το αγοράσει μόνος του, στην πραγματική τιμή της αγοράς μέσω ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων ή μέσω ενός ETF, όπως είναι για παράδειγμα το QQQ (Invesco QQQ Trust Series I), το IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF), το SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) ή το VOO (Vanguard S&P 500 ETF), όπου αγοράζουν το BTC στην τρέχουσα πραγματική τιμή του; Για κανένα λόγο, με βάση την απλή λογική των αριθμών.

Πέρασαν 12 μήνες και τις απαντήσεις τις δίνει το ταμπλό ή το «tape», όπως λένε οι αγγλοσάξονες. Η μετοχή της MSTR βρίσκεται σήμερα στα $181, έχοντας υποχωρήσει κατά σχεδόν -60%. Με το bitcoin να βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα. Στα $93.000 από $92.000.

Δηλαδή εάν ένας επενδυτής έχει αγοράσει πριν από 12 μήνες, απευθείας bitcoin από ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, θα είχε κερδίσει 1%, ενώ αν το αγόραζε μέσω μετοχών της Microstrategy θα είχε χάσει το 59% του κεφαλαίου του. Δεν την λες και επιτυχημένη επιλογή.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση – προειδοποίηση της JPMorgan, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, η μετοχή της Microstrategy να τεθεί εκτός MSCI index λόγω της υπερέκθεσης της, σε bitcoin. Mε αποτέλεσμα να ακολουθήσουν αναγκαστικές ρευστοποιήσεις μέχρι $8,8 δισ.