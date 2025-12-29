Από τότε που οι δασμοί της «Ημέρας Απελευθέρωσης» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ,προκάλεσαν αναταραχή στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ τον Απρίλιο, η κυβέρνησή του έχει προσαρμόσει προσεκτικά τις πολιτικές και τα μηνύματά της για να αποτρέψει μια νέα κρίση. Ωστόσο, η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη, αναφέρουν ορισμένοι επενδυτές.

Μια υπενθύμιση αυτής της αστάθειας ήρθε στις 5 Νοεμβρίου, όταν το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει την πώληση περισσότερου μακροπρόθεσμου χρέους. Την ίδια ημέρα, το Ανώτατο Δικαστήριο άρχισε να ακροάται τα επιχειρήματα σχετικά με τη νομιμότητα των σαρωτικών εμπορικών δασμών του Τραμπ. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς, οι οποίες είχαν μειωθεί απότομα φέτος, αυξήθηκαν κατά πάνω από 6 μονάδες βάσης - μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες ανόδους των τελευταίων μηνών.

Καθώς η αγορά ήταν ήδη ανήσυχη για το μέγεθος του ομοσπονδιακού ελλείμματος των ΗΠΑ, η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών προκάλεσε φόβους σε ορισμένους επενδυτές για περαιτέρω ανοδική πίεση στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων. Παράλληλα, η υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο έθεσε αμφιβολίες για μια σημαντική πηγή εσόδων που εξυπηρετεί το συνολικό κρατικό χρέος των ΗΠΑ, ύψους 30 τρισ. δολαρίων.

Το Reuters μίλησε με περισσότερα από δώδεκα στελέχη τραπεζών και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που επιβλέπουν τρισεκατομμύρια δολάρια, οι οποίοι δήλωσαν ότι κάτω από την φαινομενική ηρεμία των αγορών ομολόγων τους τελευταίους μήνες, διεξάγεται μια διακριτική διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησης και των επενδυτών που ανησυχούν για το επίμονα υψηλό έλλειμμα και τα επίπεδα χρέους των ΗΠΑ.

Αντανακλώντας αυτές τις ανησυχίες, το λεγόμενο «premium» - η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για τη διακράτηση αμερικανικού χρέους 10 ετών - έχει αρχίσει να αυξάνεται και πάλι τις τελευταίες εβδομάδες.

«Η ικανότητα των αγορών ομολόγων να τρομοκρατούν κυβερνήσεις και πολιτικούς είναι απαράμιλλη και αυτό το έχουμε δει στις ΗΠΑ φέτος», δήλωσε ο Ντάνιελ Μακόρμακ, επικεφαλής έρευνας στην Macquarie Asset Management, αναφερόμενος στην κατάρρευση των ομολόγων τον Απρίλιο, η οποία ανάγκασε την κυβέρνηση να μετριάσει τα σχέδιά της για αυξήσεις δασμών.

Μακροπρόθεσμα, η αδυναμία επίλυσης των πιέσεων στα δημόσια οικονομικά μπορεί να δημιουργήσει πολιτικά ζητήματα, καθώς οι ψηφοφόροι «αισθάνονται συνεχώς απογοητευμένοι από την απόδοση της κυβέρνησης», πρόσθεσε ο Μακόρμακ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ – πρώην διαχειριστής hedge fund – έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επικεντρώνεται στη διατήρηση χαμηλών αποδόσεων, ειδικά του 10ετούς ομολόγου αναφοράς, το οποίο επηρεάζει το κόστος των πάντων, από το ομοσπονδιακό έλλειμμα έως τον δανεισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Ως υπουργός Οικονομικών, η δουλειά μου είναι να είμαι ο κορυφαίος πωλητής ομολόγων της χώρας. Και οι αποδόσεις των ομολόγων του δημοσίου αποτελούν ισχυρό βαρόμετρο για την επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε ο Μπέσεντ σε ομιλία του στις 12 Νοεμβρίου, επισημαίνοντας ότι το κόστος δανεισμού μειώθηκε σε όλη την καμπύλη.

Τέτοια δημόσια μηνύματα και παρασκηνιακές αλληλεπιδράσεις με επενδυτές έχουν πείσει πολλούς στην αγορά ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκέφτεται σοβαρά να διατηρήσει τις αποδόσεις υπό έλεγχο. Κάποιοι στοιχημάτισαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ότι οι τιμές των ομολόγων θα αυξάνονταν, καθώς το υπουργείο Οικονομικών πρότεινε την ενίσχυση των αγορών στο πλαίσιο ενός συνεχιζόμενου προγράμματος επαναγοράς, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, σύμφωνα με στοιχεία.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει επίσης ζητήσει διακριτικά τη γνώμη των επενδυτών για σημαντικές αποφάσεις, με έναν γνώστη του θέματος να περιγράφει τη διαδικασία ως «προληπτική».

Τις τελευταίες εβδομάδες, το υπουργείο συμβουλεύτηκε επενδυτές ομολόγων σχετικά με πέντε υποψηφίους για τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, διερευνώντας πώς θα αντιδρούσε η αγορά σε κάθε υποψήφιο. Τους ειπώθηκε ότι η αγορά θα αντιδρούσε αρνητικά στον Κέβιν Χάσετ, διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, καθώς δεν θεωρείται αρκετά ανεξάρτητος από τον Τραμπ.

Αρκετοί επενδυτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ κερδίζει απλώς χρόνο με τέτοια βήματα και, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να χρειάζονται χρηματοδότηση για ένα ετήσιο έλλειμμα περίπου 6% του ΑΕΠ, οι κίνδυνοι για την ειρήνη στην αγορά ομολόγων παραμένουν.

Η κυβέρνηση διατηρεί τους «τιμωρούς» των ομολόγων - επενδυτές που αυξάνουν τις αποδόσεις ως αντίδραση στη σπατάλη - σε απόσταση, αλλά οριακά, σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς.

Οι πιέσεις από τους δασμούς, η έκρηξη μιας φούσκας της αγοράς που καθοδηγείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και η προοπτική μιας υπερβολικά ευνοϊκής Fed που θα ωθήσει τον πληθωρισμό υψηλότερα θα μπορούσαν να διαταράξουν την ισορροπία, αναφέρουν οι επενδυτές.

«Οι εκδικητές ομολόγων δεν εξαφανίζονται ποτέ. Είναι πάντα εκεί. Το μόνο που έχει σημασία είναι αν είναι ενεργοί ή όχι», δήλωσε η Sinead Colton Grant, επικεφαλής επενδύσεων στην BNY Wealth Management.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, δήλωσε στο Reuters ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται στη διασφάλιση ισχυρών και υγιών χρηματοπιστωτικών αγορών.

«Η μείωση της σπατάλης, της απάτης και της κατάχρησης στις κρατικές δαπάνες και η συγκράτηση του πληθωρισμού είναι μερικές από τις ενέργειες που έχουν αυξήσει την εμπιστοσύνη στα οικονομικά της κυβέρνησης των ΗΠΑ και έχουν μειώσει τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων κατά σχεδόν 40 μονάδες βάσης τον τελευταίο χρόνο», δήλωσε.

Η αγορά ομολόγων έχει ιστορικό τιμωρίας δημοσιονομικά ανεύθυνων κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα μερικές φορές να χάνουν οι πολιτικοί τις θέσεις τους. Πιο πρόσφατα, στην Ιαπωνία, η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι δυσκολεύτηκε να διατηρήσει την ικανοποίηση των επενδυτών ομολόγων ενώ προωθούσε την ατζέντα της.

Όταν ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του, αρκετοί δείκτες που παρακολουθούν οι χρηματιστές ομολόγων ήταν ανησυχητικοί: το συνολικό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ υπερέβαινε το 120% του ΑΕΠ. Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά τις 2 Απριλίου, όταν ο Τραμπ επέβαλε μαζικούς δασμούς σε δεκάδες χώρες.

Οι αποδόσεις των ομολόγων, οι οποίες κινούνται αντίστροφα προς τις τιμές, σημείωσαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο τους από το 2001, καθώς τα ομόλογα πωλήθηκαν παράλληλα με το δολάριο και τις αμερικανικές μετοχές. Ο Τραμπ υποχώρησε, καθυστερώντας τους δασμούς και τελικά επιβάλλοντάς τους σε χαμηλότερα επιτόκια από τα αρχικά σχέδια. Καθώς οι αποδόσεις υποχώρησαν, χαιρέτησε την αγορά ομολόγων ως «όμορφη».

Έκτοτε, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων έχουν μειωθεί πάνω από 30 μονάδες βάσης και ένα μέτρο μεταβλητότητας της αγοράς ομολόγων έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Επιφανειακά, φαίνεται ότι οι «ελεγκτές ομολόγων» έχουν σιωπήσει.

Σήμα για την αγορά ομολόγων

Ένας λόγος για αυτή τη σιωπή, σύμφωνα με τους επενδυτές, είναι η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, με τις τεράστιες δαπάνες που καθοδηγούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη να αντισταθμίζουν την αρνητική επίδραση των δασμών στην ανάπτυξη, ενώ η Fed παραμένει σε καθεστώς χαλάρωσης λόγω της επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας. Ένας άλλος λόγος είναι τα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση Τραμπ, στέλνοντας σήμα στην αγορά ότι δεν επιθυμεί αυξανόμενες αποδόσεις.

Στις 30 Ιουλίου, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επέκταση ενός προγράμματος επαναγοράς ομολόγων για τη μείωση του ύψους του μακροπρόθεσμου, μη ρευστοποιήσιμου χρέους που εκκρεμεί. Οι επαναγορές στοχεύουν στη διευκόλυνση του εμπορίου ομολόγων, αλλά η επέκταση επικεντρώθηκε σε 10ετή, 20ετή και 30ετή ομόλογα, προκαλώντας ερωτήματα για το αν επρόκειτο για προσπάθεια περιορισμού των αποδόσεων.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Δανεισμού του υπουργείου Οικονομικών, ομάδα χρηματιστών που συμβουλεύει τον οργανισμό για το χρέος, παραδέχθηκε ότι υπήρξε «κάποια συζήτηση» για το αν η κίνηση θα μπορούσε να «ερμηνευθεί παρερμηνευτικά» ως προσπάθεια μείωσης της μέσης λήξης των ομολόγων. Κάποιοι επενδυτές ανησυχούν ότι το υπουργείο μπορεί να εφαρμόσει μη συμβατικά μέτρα, όπως επιθετικό πρόγραμμα επαναγοράς ή μείωση της προσφοράς μακροπρόθεσμων ομολόγων, για να περιορίσει τις αποδόσεις.

Καθώς οι συζητήσεις συνεχίζονταν το καλοκαίρι, οι short θέσεις – στοιχήματα ότι οι τιμές των μακροπρόθεσμων ομολόγων θα μειώνονταν και οι αποδόσεις θα αυξάνονταν - μειώθηκαν. Οι short θέσεις έναντι ομολόγων με υπολειπόμενη διάρκεια τουλάχιστον 25 ετών μειώθηκαν απότομα τον Αύγουστο, αλλά έχουν αυξηθεί ξανά τις τελευταίες εβδομάδες.

«Βρισκόμαστε σε μια εποχή οικονομικής καταστολής, με τις κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν εργαλεία για να περιορίσουν τεχνητά τις αποδόσεις των ομολόγων», δήλωσε ο Τζίμι Τσανγκ, επικεφαλής επενδύσεων του Rockefeller Global Family Office, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ασταθή ισορροπία».

Το υπουργείο Οικονομικών έχει λάβει και άλλα μέτρα για να στηρίξει την αγορά, όπως έμφαση στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό μέσω εντόκων γραμματίων για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος αντί της αύξησης της προσφοράς μακροπρόθεσμων ομολόγων, ενώ έχει καλέσει τις ρυθμιστικές αρχές να διευκολύνουν τις τράπεζες στην αγορά ομολόγων του Δημοσίου.

Οι αναλυτές της JPMorgan εκτιμούν ότι η προσφορά κρατικού χρέους με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους προς τον ιδιωτικό τομέα θα μειωθεί το επόμενο έτος, ακόμη και αν το έλλειμμα του προϋπολογισμού παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο. Η ζήτηση για έντοκα γραμμάτια αναμένεται επίσης να αυξηθεί, ενώ η Fed θα συνεχίσει να αγοράζει βραχυπρόθεσμα ομόλογα.

Η υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων από την κυβέρνηση Τραμπ έχει δημιουργήσει νέο σημαντικό αγοραστή τέτοιου χρέους – τους εκδότες σταθερών κρυπτονομισμάτων (stablecoins). Ο Μπέσεντ δήλωσε τον Νοέμβριο ότι η αγορά stablecoin, αξίας περίπου 300 δισ. δολαρίων, θα μπορούσε να δεκαπλασιαστεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας, αυξάνοντας τη ζήτηση για έντοκα γραμμάτια.

«Νιώθω ότι υπάρχει λιγότερη αβεβαιότητα στην αγορά ομολόγων. Η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης είναι πιο ξεκάθαρη», δήλωσε η Αγιάκο Γιοσιόκα, διευθύντρια συμβούλων χαρτοφυλακίου στην Wealth Enhancement Group. «Ήταν περίεργο, αλλά μέχρι στιγμής λειτουργεί».

Το ερώτημα για πολλούς στην αγορά είναι πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η σταθερότητα. Η Meghan Swiber, ανώτερη στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων των ΗΠΑ στην BofA, επισήμανε ότι η τρέχουσα σταθερότητα βασίζεται σε μια «εύθραυστη ισορροπία» μεταξύ των υποτονικών προσδοκιών για τον πληθωρισμό και της εξάρτησης του Υπουργείου Οικονομικών από βραχυπρόθεσμη έκδοση ομολόγων.

Αν ο πληθωρισμός αυξηθεί κατακόρυφα και η Fed γίνει επιθετική, τα αμερικανικά ομόλογα θα μπορούσαν να χάσουν την ελκυστικότητά τους ως μέσο διαφοροποίησης, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τη ζήτηση. Η εξάρτηση από έντοκα γραμμάτια για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος ενέχει επίσης κινδύνους, ενώ ορισμένες πηγές ζήτησης, όπως τα stablecoins, είναι ασταθείς.

Ο Στίβεν Μίραν, επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών του Λευκού Οίκου είχε επικρίνει πέρυσι την κυβέρνηση Μπάιντεν για την ίδια προσέγγιση που ακολουθεί τώρα ο Μπέσεντ: στηρίζεται σε έντοκα γραμμάτια για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος. Ο Μίραν είχε τότε υποστηρίξει ότι αυτό συνεπαγόταν τη συσσώρευση βραχυπρόθεσμου χρέους, το οποίο μπορεί να χρειαστεί να αναχρηματοδοτηθεί με πολύ υψηλότερο κόστος, εάν τα επιτόκια αυξηθούν ξαφνικά.

Όταν ρωτήθηκε για σχόλια, ο Μίραν, ο οποίος ως διοικητής της Fed ψήφισε υπέρ της επιθετικής μείωσης των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα, αρνήθηκε να σχολιάσει πέραν της αναφοράς του Reuters σε ομιλία του τον Σεπτέμβριο, όπου προέβλεψε ότι ο εθνικός δανεισμός θα μειωθεί.

Ο Στίβεν Ντάγκλας, επικεφαλής οικονομολόγος της NISA Investment Advisors, δήλωσε ότι η υποτίμηση του νομίσματος και η απότομη αύξηση των αποδόσεων μετά την ανακοίνωση των δασμών από τον Τραμπ τον Απρίλιο ήταν φαινόμενα που παρατηρούνται συνήθως μόνο στις αναδυόμενες αγορές και τρόμαξαν την κυβέρνηση.