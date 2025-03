Αντιπρόεδρος ΕΚΤ

Ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα απ' όση υπήρχε την εποχή της πανδημίας της covid-19 για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον προκαλεί η επιθετική πολιτική που εφαρμόζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε συνέντευξη που δημοσιεύεται την Κυριακή (16/03) στην εφημερίδα Sunday Times.

Ειδικότερα, στις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, η ΕΚΤ θα πρέπει να λάβει υπόψη της «την αβεβαιότητα του τρέχοντος περιβάλλοντος, η οποία είναι ακόμη μεγαλύτερη και από την εποχή της πανδημίας», σχολίασε ο Λουίς ντε Γκίντος.

«Η προοπτική επιβολής δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ και η ανταπάντηση των εμπορικών εταίρων τους προκαλούν πολλές αβεβαιότητες και καθιστούν πολύ ρευστή την υπάρχουσα κατάσταση», πρόσθεσε.

«Θα μπορούσαμε να πούμε ότι καθημερινά επιβάλλεται ένας νέος δασμός ή ότι αποσύρεται ένας δασμός που είχε ανακοινωθεί», συνόψισε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας.

«Ένας εμπορικός πόλεμος θα ήταν μια κατάσταση επιζήμια για όλους», συνέχισε, επειδή θα έπληττε την ανάπτυξη, μέσω της αύξησης των τιμών.

The Trump administration's policies are causing more uncertainty for the economy than there was during Covid, European Central Bank Vice President Luis de Guindos told the Sunday Times. https://t.co/83chXFHCi0