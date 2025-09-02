Η Elliott Management αποκάλυψε την Τρίτη συμμετοχή ύψους 4 δισ. δολαρίων στην PepsiCo, ξεκινώντας μια εκστρατεία με στόχο την αναζωογόνηση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της τιμής της μετοχής του «κολοσσού» των αναψυκτικών.

Η συμμετοχή στην PepsiCo, μία από τις μεγαλύτερες τοποθετήσεις της Elliott, έρχεται τη στιγμή που η εταιρεία αντιμετωπίζει ασταθή ζήτηση στον τομέα των σνακ και επιχειρεί μια στροφή προς πιο υγιεινά ποτά και αναψυκτικά, προκειμένου να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών.

Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο 6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά από απώλεια περίπου του ενός τετάρτου της αξίας της από το ιστορικό υψηλό του Μαΐου 2023.

Η Elliott ξεχώρισε τη μονάδα αναψυκτικών της PepsiCo στη Βόρεια Αμερική ως υστερούσα σε απόδοση, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη και τα περιθώρια κέρδους υστερούν σε σχέση με τους ανταγωνιστές λόγω στρατηγικών λαθών, απώλειας μεριδίου αγοράς στα αναψυκτικά και εισαγωγής νέων σημάτων και προϊόντων που «έχουν επιβαρύνει την εστίαση και την εκτέλεση».

Η Elliott πρότεινε ότι η PepsiCo θα πρέπει να εξετάσει ένα πιθανό re-franchising του δικτύου εμφιάλωσης, κατά τα πρότυπα της ανταγωνίστριας Coca-Cola.

Η στρατηγική ενεργού συμμετοχής της Elliott είχε επίσης τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πέρυσι, όταν η επενδυτική εταιρεία αποκάλυψε συμμετοχή ύψους 5 δισ. δολαρίων στη Honeywell και οργάνωσε τον διαχωρισμό της βαριάς βιομηχανικής δραστηριότητας της εταιρείας.

«Με τη σωστή νοοτροπία και ένα κατάλληλα φιλόδοξο σχέδιο αναστροφής, η PepsiCo σήμερα αντιπροσωπεύει μια σπάνια ευκαιρία αναζωογόνησης μιας κορυφαίας παγκόσμιας επιχείρησης και απελευθέρωσης σημαντικής αξίας για τους μετόχους», ανέφερε η Elliott στην επιστολή της.

Περίπου πριν από μία δεκαετία, ο ακτιβιστής επενδυτής Nelson Peltz είχε ηγηθεί μιας ανεπιτυχούς εκστρατείας για να διαχωριστεί η προβληματική μονάδα αναψυκτικών της PepsiCo από τον πιο κερδοφόρο τομέα σνακ, που περιλαμβάνει μάρκες όπως τα Lay’s και τα Doritos.