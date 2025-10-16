Η Ελβετία «ψαλίδισε» τον στόχο για οικονομική ανάπτυξη του 2026 λόγω των δασμών του Τραμπ

Η κυβέρνηση της Ελβετίας προχώρησε την Πέμπτη σε καθοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την πορεία της οικονομίας το 2026, στον απόηχο των ισχυρών δασμών που έχει επιβάλει στην ευρωπαϊκή χώρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Πλέον η Βέρνη αναμένει πως το ΑΕΠ θα «τρέξει» με ρυθμό 0,9% το 2026 έναντι της προηγούμενης εκτίμησης (τον Ιούνιο) για ανάπτυξη 1,2%.

Η εκτίμηση για την ανάπτυξη της ελβετικής οικονομίας στο σύνολο του 2025 παρέμεινε στο 1,3%, χωρίς μεταβολή.

Το Reuters σημειώνει πως η Ελβετία προσπαθεί να προσαρμοστεί στους εισαγωγικούς δασμούς 39% που επέβαλε η Ουάσιγκτον τον Αύγουστο, οι οποίοι συγκαταλέγονται μεταξύ των υψηλότερων τελών στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εμπορικής πολιτικής του Τραμπ.

«Οι πρόσθετοι δασμοί επιβαρύνουν σημαντικά τους επηρεαζόμενους τομείς και τις εξαγωγικές εταιρείες, με σημαντικές επιπτώσεις που αναμένεται να επεκταθούν σε ολόκληρη την οικονομία», δήλωσε η Κρατική Γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων, η οποία είχε ήδη μειώσει τις προηγούμενες προβλέψεις της τον Ιούνιο.

Εν τω μεταξύ, η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί, σύμφωνα με την SECO, η οποία διατηρεί τις προβλέψεις της για ποσοστό 2,9% το 2025 και 3,2% το 2026.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να είναι ελαφρώς υψηλότερος, στο 0,2% το 2025 και στο 0,5% το 2026, σε σύγκριση με το 0,1% και το 0,5% που αναμενόταν τον Ιούνιο, αντίστοιχα.

Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας (SNB) τον περασμένο μήνα μείωσε επίσης τις οικονομικές της προοπτικές λόγω των δασμών, προβλέποντας ότι η οικονομική ανάπτυξη του επόμενου έτους θα είναι λίγο κάτω από 1% για το 2026, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη 1% έως 1,5%.

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι οι τομείς της ελβετικής ωρολογοποιίας και των μηχανημάτων επλήγησαν ιδιαίτερα από τους δασμούς, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών επηρεάστηκε λιγότερο.

Οι ελβετικές εταιρείες έχουν ήδη αναφερθεί στις πρώτες επιπτώσεις των δασμών, οι οποίοι περιόρισαν την πρόσβασή τους σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές τους.

Μια δημοσκόπηση της Swissmechanic, που εκπροσωπεί μικρές και μεσαίες βιομηχανικές εταιρείες, έδειξε πρόσφατα ότι το 45% από αυτές είχε ήδη σημειώσει πτώση στις παραγγελίες από την επιβολή των αμερικανικών δασμών τον Αύγουστο.