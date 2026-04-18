CNBC: Η ΕΚΤ αντιμέτωπη με την κρίση - Οι προβλέψεις για τα επιτόκια

H αύξησή των ενεργειακών τιμών αυξάνει τον προβληματισμό από την άνοδο των τιμών λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, τροφοδοτεί τις ανησυχίες για νέα αύξηση του κόστους δανεισμού, ενώ οι αγορές εστιάζουν στο κατά πόσο η πολιτική των επιτοκίων της ΕΚΤ θα ενισχύσει το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Ευρωζώνης.

Μιλώντας στο CNBC, o επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας (Bundesbank), Γιόακιμ Νάγκελ, είπε πως «η όλη κατάσταση είναι πολύ αδιαφανής, πολύ θολή, και σε δύο εβδομάδες πρέπει να αποφασίσουμε τι θα ακολουθήσει».

Τα επιτόκια της ΕΚΤ και τα Στενά του Ορμούζ

Σε σχόλιο του για τα Στενά του Ορμούζ, ο Νάγκελ χαρακτήρισε την περιοχή -βασικό κόμβο για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές- ως «αχίλλειο φτέρνα» του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.

Τονίζοντας πως το Ορμούζ είναι «κλειδί» για τη λήψη αποφάσεων επί της λήψης των νομισματικών αποφάσεων της ΕΚΤ, ο Γερμανός αξιωματούχος είπε πως «μπορούμε να δούμε πολλά νέα πράγματα να έρχονται, οπότε είμαι πραγματικά επιφυλακτικός στο να δώσω μια σωστή ένδειξη για το ποιο είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε».

Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ στοχεύει για τον πληθωρισμό τα επίπεδα του 2%, για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Τα οριστικά στοιχεία της Eurostat για τον Μάρτιο έδειξαν πως ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,6%, σημαντικά πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ και καθώς οι ενεργειακές πιέσεις από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου αρχίζουν να κάνουν πιο εμφανές το αποτύπωμα τους στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο Γερμανός τραπεζίτης υποστήριξε ακόμα ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα θα μπορούσε να αναγκάσει την ΕΚΤ να αντιδράσει αν οι τιμές αυξηθούν περισσότερο από το αναμενόμενο.

«Πρέπει να διατηρήσουμε τις επιλογές μας όπως κάνουμε – η νομισματική πολιτική δεν πρέπει να αποκλείει τίποτα», είπε, επισημαίνοντας και πάλι τα Στενά του Ορμούζ ως το κλειδί για τη λήψη αποφάσεων.

«Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση εδώ… Από την άποψη της νομισματικής πολιτικής, είναι ακόμα κάτι όπου πρέπει να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες δύο εβδομάδες. Σε δύο εβδομάδες, μπορούμε να δούμε πολλά νέα πράγματα να έρχονται, οπότε είμαι πραγματικά επιφυλακτικός στο να δώσω μια σωστή ένδειξη για το ποιο είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής.