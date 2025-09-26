Η Moody’s Ratings αναβάθμισε την αξιολόγηση των μη εξασφαλισμένων ομολόγων της Deutsche Telekom AG σε A3 από Baa1, με σταθερή προοπτική, επικαλούμενη τις διατηρούμενα ισχυρές επιχειρηματικές επιδόσεις της εταιρείας τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στη Γερμανία.

Η αναβάθμιση αντανακλά τις προσδοκίες ότι η Deutsche Telekom θα συνεχίσει την ισχυρή της απόδοση έως το 2027, υποστηρίζοντας σταθερή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών και δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας. Η Moody’s αναβάθμισε επίσης την Αξιολόγηση Βασικής Πιστοληπτικής Ικανότητας της εταιρείας σε baa1 από baa2.

«Η αναβάθμιση αντανακλά την προσδοκία μας ότι η διατηρούμενη ισχυρή επιχειρησιακή απόδοση της εταιρείας τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Γερμανία θα συνεχιστεί κατά την περίοδο 2025 έως 2027», δήλωσε ο Κάρλος Γουίνζερ, Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Moody’s και Κύριος Αναλυτής για τη Deutsche Telekom.

Η Deutsche Telekom παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται κατά 3,7% σε ετήσια βάση στα €58,4 δισεκατομμύρια. Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 4,7% στα €22,3 δισ., ενώ τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν κατά 34,1% στα €5,5 δισ.

Η εταιρεία έχει επεκτείνει τη βάση πελατών της σε 263 εκατομμύρια πελάτες κινητής τηλεφωνίας και 22,4 εκατομμύρια πελάτες ευρυζωνικών συνδέσεων. Η κάλυψη της υπηρεσίας fiber-to-the-home έχει φτάσει τα 11,1 εκατομμύρια νοικοκυριά στη Γερμανία και τα 10,7 εκατομμύρια στην Ευρώπη, ενώ η κάλυψη 5G φτάνει πλέον το 98,7% του γερμανικού πληθυσμού.

Η Moody’s αναμένει ότι τα έσοδα και το EBITDA της Deutsche Telekom θα αυξάνονται με ετήσιους ρυθμούς άνω του 2,5% έως το 2027. Ο οίκος αξιολόγησης προβλέπει ότι τα έσοδα της εταιρείας για το 2025 θα φτάσουν τα €120 δισ., με προσαρμοσμένο EBITDA στα €50 δισ.

Η αξιολόγηση A3 υπογραμμίζει το σημαντικό μέγεθος της Deutsche Telekom, το διαφοροποιημένο της χαρτοφυλάκιο και τις ισχυρές θέσεις της στην αγορά. Η οικονομική πολιτική της εταιρείας περιλαμβάνει στόχο μόχλευσης με μέγιστο λόγο καθαρού χρέους προς EBITDA στο 2,75x (όπως αναφέρεται από την ίδια την εταιρεία), που αντιστοιχεί σε προσαρμοσμένη καθαρή μόχλευση περίπου 3,0x σύμφωνα με τη Moody’s.