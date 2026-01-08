Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron, ο παγκόσμιος εμπορικός οίκος Vitol και άλλοι έμποροι, παραγωγοί και διυλιστές πετρελαίου ανταγωνίζονται για να εξασφαλίσουν συμφωνίες εξαγωγής βενεζουελάνικου αργού, στο πλαίσιο των συνομιλιών τους με Αμερικανούς αξιωματούχους για άδειες δραστηριοποίησης στη χώρα, ανέφεραν πηγές του κλάδου την Πέμπτη.

Οι εταιρείες ασκούν έντονες πιέσεις στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για να αποκτήσουν μερίδιο στις μελλοντικές, ιδιαίτερα επικερδείς, εξαγωγές πετρελαίου από τον νοτιοαμερικανικό παραγωγό, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ και την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για μια αρχική συμφωνία ύψους 2 δισ. δολαρίων για την προμήθεια βενεζουελάνικου πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανώς σε άλλες αγορές.

Η Chevron, η οποία είναι σήμερα η μόνη ξένη εταιρεία με αμερικανική άδεια για εξαγωγές βενεζουελάνικου πετρελαίου, επιδιώκει να λάβει έγκριση από την Ουάσιγκτον για την επέκταση της άδειας λειτουργίας της στη Βενεζουέλα, μετά την επιβολή περιορισμών από τις ΗΠΑ πέρυσι, ανέφεραν πηγές στο Reuters την Τετάρτη.

Στο πλαίσιο του αιτήματός της, η εταιρεία προτείνει την αύξηση των εξαγωγών αργού από τις κοινοπραξίες της για πώληση σε τρίτους, καθώς και τη διαπραγμάτευση τουλάχιστον μέρους της παραγωγής της κρατικής PDVSA, σύμφωνα με δύο από τις πηγές την Πέμπτη.

Βάσει μιας ευρείας συμφωνίας που εγκρίθηκε στα τέλη του 2022, η Chevron είχε τη δυνατότητα να λειτουργεί και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα μαζί με την PDVSA, γεγονός που της επέτρεψε να ανακτήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε εκκρεμή χρέη. Ωστόσο, οι περιορισμοί της άδειας έχουν μειώσει τις εξαγωγές βενεζουελάνικου αργού της σε περίπου 100.000 βαρέλια ημερησίως τον Δεκέμβριο.