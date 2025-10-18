Η ανησυχία του Τζέιμι Ντίμον για τις «κατσαρίδες» της αμερικανικής οικονομίας

Το μακρινό 2007, στις παραμονές του χρηματοπιστωτικού κραχ, οι περισσότεροι είχαν αδιαφορήσει για τη χρεοκοπία δύο υπερβολικά μοχλευμένων hedge funds της Bear Stearns. Άλλωστε, το χρηματιστήριο τότε έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Στη συνέχεια, ωστόσο, έγινε φανερό σε όλους τους αναλυτές ότι αυτές οι χρεοκοπίες ήταν οι πρώτες ενδείξεις της επερχόμενης χρηματοπιστωτικής κατάρρευσης που οι επιπτώσεις της οδήγησαν σε παγκόσμια ύφεση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον διέσωσε την Bear Stearns όταν αυτή κόντεψε να καταρρεύσει το 2008. Σήμερα, όπως αναφέρει το CNN, προειδοποιεί ότι πίσω από τα ιστορικά ρεκόρ στις αγορές ενδέχεται να κρύβονται προβλήματα.

Μία εταιρεία που δανείζει και εμπορεύεται αυτοκίνητα χρεοκόπησε τον περασμένο μήνα σε μια κατάρρευση που τροφοδοτήθηκε από πολλά επικίνδυνα δάνεια. Στη συνέχεια, η First Brands, ένας προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων που βασιζόταν σε πολύπλοκα δάνεια χρεοκόπησε. Πρόκειται για μια χρεοκοπία στην οποία οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες της Wall Street είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες.

«Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, οι κεραίες μου σηκώνονται», δήλωσε ο Ντίμον σε αναλυτές. «Και μάλλον δεν θα έπρεπε να το πω αυτό, αλλά όταν βλέπεις μια κατσαρίδα, πιθανότατα υπάρχουν και άλλες. Όλοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για αυτό».

Βέβαια, είναι πιθανό οι προαναφερθείσες χρεοκοπίες να προκλήθηκαν από εσωτερικά οικονομικά προβλήματα των συγκεκριμένων εταιρειών και όχι από συστημικά ζητήματα. Ωστόσο, όπως έδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, τα προβλήματα μπορεί να ξεκινήσουν από γωνιές της Wall Street που κανείς δεν περιμένει.