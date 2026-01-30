Η American Express προέβλεψε την Παρασκευή ετήσια κερδοφορία σε μεγάλο βαθμό υψηλότερη από τις προσδοκίες της Wall Street, υπογραμμίζοντας την ανθεκτική καταναλωτική δαπάνη των νεότερων και εύπορων πελατών της. Ωστόσο, μια μικρή υστέρηση στα κέρδη του εορταστικού τριμήνου άσκησε πιέσεις στη μετοχή της.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν αποκλίνουσες καταναλωτικές συμπεριφορές, καθώς πολλοί Αμερικανοί καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους υπό το βάρος του αυξημένου κόστους δανεισμού και του επίμονα υψηλού πληθωρισμού, ενώ τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος συνεχίζουν να δαπανούν γενναιόδωρα σε ταξίδια, εστίαση και είδη πολυτελείας.

«Δεν προβλέπουμε καμία ασυνέχεια», δήλωσε στο Reuters ο οικονομικός διευθυντής της AmEx, Κριστόφ Λε Καϊγέκ. «Οι δαπάνες που πραγματοποιούν η Gen Z και οι Millennials με τις κάρτες American Express είναι πλέον μεγαλύτερες από εκείνες της Gen X», είπε.

Ο Λε Καϊγέκ ανέφερε ότι αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην καταναλωτική δραστηριότητα της εταιρείας στις ΗΠΑ και αντικατοπτρίζει τις μακροχρόνιες προσπάθειες της εταιρείας να οικοδομήσει μια νεότερη και πιο premium πελατειακή βάση.

Η εταιρεία προέβλεψε κέρδη ανά μετοχή για το 2026 μεταξύ 17,30 και 17,90 δολαρίων. Το μέσο της κλίμακας είναι υψηλότερο από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 17,41 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με προβλέψεις που συγκέντρωσε η LSEG.

Τα κέρδη της AmEx διαμορφώθηκαν στα 3,53 δολάρια ανά μετοχή κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για 3,54 δολάρια. Οι αναλυτές της Citigroup απέδωσαν τη μικρή απόκλιση στα υψηλότερα έξοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 10% και ανήλθαν σε 14,5 δισ. δολάρια τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025.

Η μετοχή της εταιρείας υποχωρούσε περίπου κατά 2% στις πρωινές συναλλαγές, σε ένα γενικά αδύναμο χρηματιστηριακό κλίμα.

«Αν υπάρχει ένα σημείο προβληματισμού, ίσως είναι ότι το τέταρτο τρίμηνο δείχνει ξεκάθαρα το κόστος της ανανέωσης της Platinum κάρτας, χωρίς όμως να παρουσιάζει αντίστοιχη αύξηση στους νέους λογαριασμούς», ανέφεραν αναλυτές της Truist σε σχετικό σημείωμα.