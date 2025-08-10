Παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες σε ορισμένους κύκλους για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, ούτε οι αναλυτές μετοχών ούτε οι επενδυτές φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα, σύμφωνα με αναλυτές της Capital Economics.

Τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση τον Ιούλιο, σε συνδυασμό με τις απότομες αναθεωρήσεις των μισθών τον Ιούνιο και τον Μάιο, αναζωπύρωσαν ορισμένες ανησυχίες ότι οι πολιτικές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως η καταστολή της μετανάστευσης, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ευρύτερη επιβράδυνση της ζήτησης εργασίας.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι ο τομέας των υπηρεσιών στις ΗΠΑ έχει σχεδόν σταματήσει, με ελάχιστες αλλαγές στις παραγγελίες και περαιτέρω επιβράδυνση της απασχόλησης. Οι τιμές που κατέβαλαν αυτές οι επιχειρήσεις αυξήθηκαν επίσης κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων τριών ετών, δημιουργώντας ένα κλίμα πιθανής περιόδου υποτονικής ανάπτυξης και αυξημένου πληθωρισμού, που ονομάζεται «στασιμοπληθωρισμός».

Σε σημείωμά τους, οι αναλυτές της Capital Economics με επικεφαλής τον John Higgins επισήμαναν ότι οι προβλέψεις των αναλυτών μετοχών για τα κέρδη ανά μετοχή για τους επόμενους δώδεκα μήνες δείχνουν ότι μεγάλο μέρος της ανάπτυξης του S&P 500 προήλθε από τους λεγόμενους «μεγάλους τεχνολογικούς» τομείς, όπως η τεχνολογία των πληροφοριών και οι υπηρεσίες επικοινωνίας. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Εν τω μεταξύ, μετά από μια περίοδο στασιμότητας τα τελευταία χρόνια, ο αντίστοιχος δείκτης για τον υπόλοιπο δείκτη έχει αυξηθεί κατά περίπου 8% από το τέλος του 2023.

«Αυτό δεν προμηνύει επικείμενη ύφεση», έγραψαν οι αναλυτές.

Πρόσθεσαν ότι οι επενδυτές δεν φαίνεται να ανησυχούν «καθόλου» για την πορεία της οικονομίας, επικαλούμενοι στοιχεία που δείχνουν σημαντική υπεραπόδοση των μετοχών των κυκλικών και αμυντικών τομέων σε σχέση με τον δείκτη που σταθμίζεται με βάση το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ερευνών για τη δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών του Institute for Supply Management (ISM).

«Μια ερμηνεία είναι ότι [οι επενδυτές] είναι αδιάφοροι. Μια άλλη είναι ότι οι οικονομικές προοπτικές είναι καλύτερες από ό,τι δείχνουν οι έρευνες του ISM», ανέφεραν οι αναλυτές.