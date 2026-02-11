Η τελευταία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ παρουσιάστηκε ως μια θετική έκπληξη, καθώς οι νέες θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο ξεπέρασαν τις προβλέψεις. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων αποκαλύπτει μια πολύ πιο σύνθετη και λιγότερο αισιόδοξη εικόνα, αναφέρει το Quartz και εξηγεί: Η αύξηση της απασχόλησης συγκεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά σε τομείς «ανάγκης», όπου η ζήτηση παραμένει σχετικά ανελαστική ακόμη και σε περιόδους επιβράδυνσης της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο, με περίπου 82.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ σημαντική ήταν και η αύξηση στις υπηρεσίες κοινωνικής βοήθειας, με περίπου 42.000 νέες προσλήψεις.

Πρόκειται για τομείς που στηρίζονται σε βασικές κοινωνικές ανάγκες και όχι σε διακριτική κατανάλωση, γεγονός που εξηγεί γιατί συνεχίζουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας ακόμη και όταν άλλοι κλάδοι παρουσιάζουν κόπωση. Ένα μικρότερο μέρος της αύξησης προήλθε από τις μη οικιστικές κατασκευές, ένδειξη ότι οι επενδύσεις σε υποδομές και η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης εξακολουθούν να στηρίζουν τη δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Αντίθετα, αρκετοί τομείς σε υπηρεσίες εμφάνισαν αισθητή υποχώρηση. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κατέγραψαν απώλειες θέσεων εργασίας, ενώ μείωση σημειώθηκε και στην απασχόληση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η θετική συνολική μεταβολή συγκαλύπτει αδυναμίες σε κλάδους που εξαρτώνται περισσότερο από τον επιχειρηματικό κύκλο και τις επενδυτικές αποφάσεις.

Παράλληλα, η ανεργία παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε μηνιαία βάση, αλλά σε ετήσια βάση καταγράφεται υψηλότερα επίπεδα τόσο στο ποσοστό ανεργίας όσο και στον συνολικό αριθμό των ανέργων. Αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας διατηρεί μεν ανθεκτικότητα, αλλά παρουσιάζει σταδιακά σημάδια επιβράδυνσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι προγραμματισμένες αναθεωρήσεις των στοιχείων για το 2024 - 2025, οι οποίες δείχνουν ότι ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας ήταν ασθενέστερος από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί. Σύμφωνα με αναλύσεις, πρόκειται για τον πιο αργό ρυθμό αύξησης της απασχόλησης των τελευταίων δύο δεκαετιών, αν εξαιρεθούν οι περίοδοι ύφεσης.

Συνολικά, τα στοιχεία σκιαγραφούν μια αγορά εργασίας που στηρίζεται σε λίγους ανθεκτικούς τομείς, ενώ σε άλλους η κόπωση γίνεται ολοένα και πιο εμφανής.