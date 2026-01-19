Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε τη Δευτέρα προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας εντός του 2026 , καθώς οι επιχειρήσεις και οι οικονομίες προσαρμόζονται στους δασμούς των ΗΠΑ και στη συνεχιζόμενη έκρηξη επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία έχει τροφοδοτήσει τον πλούτο των περιουσιακών στοιχείων και τις προσδοκίες για αύξηση της παραγωγικότητας.

Στην έκθεσή World Economic Outlook το Ταμείο αναμένει πλέον πως το παγκόσμιο ΑΕΠ θα «τρέξει» με ρυθμό 3,3% για το σύνολο του τρέχοντος έτους, έναντι ανάπτυξης 3,1% που προέβλεπε στην προηγούμενη αντίστοιχη έκθεση (τον Οκτώβριο του 2025).

ΑΕΠ στο 3,3% το 2026, αυξημένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες από την τελευταία εκτίμησή του τον Οκτώβριο. Αυτό ισχύει ακόμη και με αύξηση 3,3% το 2025, η οποία θα ξεπεράσει επίσης την εκτίμηση του Οκτωβρίου κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με το ΔΝΤ

Για το 2027 προβλέπει ανάπτυξη 3,2% αμετάβλητη από την προηγούμενη πρόβλεψη.

Όπως σημειώνει το Reuters, το Ταμείο αναθεώρησε ανοδικά τους παγκόσμιους ρυθμούς ανάπτυξης από τον περασμένο Ιούλιο, ανταποκρινόμενος στις εμπορικές συμφωνίες που μείωσαν -τουλάχιστον μέχρι τώρα- τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έφτασαν στο αποκορύφωμά τους τον Απρίλιο του 2025.

«Διαπιστώνουμε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη παραμένει αρκετά ανθεκτική», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Πιερ-Ολιβιέ Γκουρίνχας, προσθέτοντας ότι οι προβλέψεις του Ταμείου για την ανάπτυξη το 2025 και το 2026 υπερβαίνουν πλέον τις προβλέψεις που έγιναν τον Οκτώβριο του 2024, πριν ο Τραμπ εκλεγεί για δεύτερη θητεία.

«Έτσι, κατά μία έννοια, η παγκόσμια οικονομία ξεπερνά τις διαταραχές στο εμπόριο και τους δασμούς του 2025 και ξεπερνά τις προσδοκίες μας πριν από την έναρξη όλων αυτών», δήλωσε ο Γκουρίνχας.

Ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις κατάφεραν να προσαρμοστούν στα υψηλότερα δασμολογικά ποσοστά των ΗΠΑ ανακατευθύνοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ οι εμπορικές συμφωνίες μείωσαν ορισμένους δασμούς και η Κίνα μετατόπισε τις εξαγωγές της σε αγορές εκτός των ΗΠΑ. Οι τελευταίες προβλέψεις του ΔΝΤ υποθέτουν ένα πραγματικό δασμολογικό ποσοστό των ΗΠΑ 18,5%, μειωμένο από το 25% περίπου που προέβλεπε το Ταμείο τον Απρίλιο του 2025.

Το ΔΝΤ εκτίμησε την ανάπτυξη των ΗΠΑ για το 2026 στο 2,4%, αυξημένη κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από τον Οκτώβριο, εν μέρει λόγω της μεγάλης ώθησης από τις μαζικές επενδύσεις σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων δεδομένων, των ισχυρών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και της ενέργειας. Το ΔΝΤ μείωσε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2027 κατά ένα δέκατο του σημείου, στο 2,0%.

Το ΔΝΤ ανέφερε επίσης ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία ενίσχυσαν τη δραστηριότητα στην Ισπανία, όπου η πρόβλεψη για το ΑΕΠ το 2026 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 2,3%, και στη Βρετανία, όπου το ΔΝΤ διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή του στο 1,3% για το 2026.

Ο Γκουρίνχας είπε ότι η έκρηξη της AI ενέχει κινδύνους για αύξηση του πληθωρισμού, εάν συνεχιστεί με τον ίδιο ταχύ ρυθμό. Πρόσθεσε όμως ότι αν οι προσδοκίες για αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πραγματοποιηθούν, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει διόρθωση στις υψηλές αποτιμήσεις της αγοράς, η οποία θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση.

Η έκθεση του ΔΝΤ αναφέρει την ΑΙ μεταξύ των κινδύνων που τείνουν προς τα κάτω, μαζί με τις διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και τις αγορές λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς και τις νέες εξάρσεις στις εμπορικές εντάσεις.

Μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά των ευρέων δασμών του Τραμπ βάσει ενός νόμου για έκτακτες κυρώσεις, που αναμένεται τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, «θα εισάγει μια άλλη δόση αβεβαιότητας στην εμπορική πολιτική της παγκόσμιας οικονομίας», εάν ο Τραμπ επαναφέρει νέους δασμούς βάσει άλλων εμπορικών νόμων.

Ωστόσο, το ΔΝΤ δήλωσε ότι η ΑΙ αντιπροσωπεύει σημαντική ανοδική τάση για την παγκόσμια οικονομία, εάν η αύξηση των επενδύσεων οδηγήσει σε ταχεία υιοθέτηση και πραγματοποιηθούν αυξήσεις της παραγωγικότητας, ενισχύοντας τη δυναμική και την καινοτομία των επιχειρήσεων.

«Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια ανάπτυξη μπορεί να αυξηθεί κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και μεταξύ 0,1 και 0,8 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως μεσοπρόθεσμα, ανάλογα με την ταχύτητα υιοθέτησης και τις βελτιώσεις στην ετοιμότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεταξύ των προβλέψεων για άλλες μεγάλες οικονομίες, το ΔΝΤ ανέφερε ότι η ανάπτυξη της Κίνας το 2026 θα φτάσει το 4,5%, κάτω από το ισχυρότερο από το αναμενόμενο 5,0% το 2025, αλλά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τις εκτιμήσεις του Οκτωβρίου. Η αναβάθμιση αντανακλά τη μείωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες των δασμών των ΗΠΑ επί των κινεζικών προϊόντων για ένα έτος, καθώς και τη συνεχιζόμενη εκτροπή των εξαγωγών προς άλλες αγορές, όπως η Νοτιοανατολική Ασία και η Ευρώπη.

Ο Γκουρίνχας δήλωσε ότι η Κίνα κινδυνεύει να υιοθετήσει πιο προστατευτικές εμπορικές πολιτικές, εκτός εάν αναπτύξει ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται λιγότερο στις εξαγωγές και περισσότερο στην εσωτερική ζήτηση.

Το ΔΝΤ προέβλεψε ανάπτυξη της ευρωζώνης 1,3% για το 2026, αύξηση 0,1 ποσοστιαίας μονάδας από την εκτίμηση του Οκτωβρίου, λόγω της αύξησης των δημόσιων δαπανών στη Γερμανία και των ισχυρότερων επιδόσεων στην Ισπανία και την Ιρλανδία. Το Ταμείο διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της ευρωζώνης το 2027 στο 1,4%, σημειώνοντας ότι οι προγραμματισμένες αυξήσεις των ευρωπαϊκών δαπανών για την άμυνα θα υλοποιηθούν μόνο τα επόμενα χρόνια.

Η Ιαπωνία σημείωσε επίσης μια μικρή αναβάθμιση της ανάπτυξης για το 2026, λόγω του πακέτου δημοσιονομικών κινήτρων της νέας κυβέρνησης, αλλά η Βραζιλία αποτέλεσε μια αξιοσημείωτη εξαίρεση στην τάση βελτίωσης, με μείωση 0,3 ποσοστιαίας μονάδας του ρυθμού ανάπτυξης για το 2026 σε 1,6% από τον Οκτώβριο. Οι αξιωματούχοι του ΔΝΤ απέδωσαν την υποβάθμιση σε μεγάλο βαθμό στην αυστηρότερη νομισματική πολιτική που ήταν απαραίτητη για την καταπολέμηση της έξαρσης του πληθωρισμού πέρυσι.

Το ΔΝΤ ανέφερε ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο πληθωρισμός προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται, από 4,1% το 2025 σε 3,8% το 2026 και 3,4% το 2027. Ο Γκουρίνχας δήλωσε ότι αυτό αφήνει περιθώρια για μια πιο διαλλακτική νομισματική πολιτική, η οποία θα συμβάλει στη στήριξη της ανάπτυξης.