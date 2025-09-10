Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητείται ο νέος καταλύτης

Οι πρώτες συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου στο ΧΑ αποτελούν συνέχεια των αδύναμων συνεδριάσεων μετά το μέσον του Αυγούστου και χαρακτηρίζονται από τη μείωση των συναλλαγών. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών έχει υποχωρήσει στα 164 εκατ. ευρώ (εξαιρ. των πακέτων της Τρ. Κύπρου) ενώ τα νέα από την κερδοφορία των εταιριών δεν έβγαλαν μέχρι σήμερα ενθουσιασμό. Είναι υποστηρικτικά μεν αλλά δεν αλλάζουν τα θεμελιώδη δεδομένα.

Είναι ενδεικτικό ότι πολλές από τις αναλύσεις που βγήκαν στη δημοσιότητα μετά την επισκόπηση των μεγεθών εξαμήνου με αναβαθμισμένες τιμές στόχους είχαν «πειραγμένο» το κόστος κεφαλαίου, ενώ οι εκτιμήσεις είχαν μικρού βεληνεκούς θετικές αναθεωρήσεις. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που δεν είχαν ισχυρή επιδραστική ισχύ στη θεσμική κοινότητα ως προς την αύξηση των εισροών.

Ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας που η αγορά των ΗΠΑ κλειδώνει τα κέρδη της χρονιάς και η παράδοση είναι τέτοια που από μόνη της λειτουργεί ανασταλτικά στους συμμετέχοντες. Το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο ενώ στις υφιστάμενες γεωπολιτικές αβεβαιότητες προστέθηκε και η Γαλλία. Μέσα στο Σεπτέμβριο υπάρχουν τρεις δημοπρασίες εντόκων γραμματίων συνολικής αξίας 23 δισ. ευρώ ξεκινώντας από τις 10 Σεπτεμβρίου (11,6 δισ. ευρώ) ενώ μέσα στον Οκτώβριο υπάρχει λήξη ομολόγων ύψους 27,5 δισ/ ευρώ.

Παρόλα αυτά ο γαλλικός ΟΔΔΗΧ (AFT - Agence France Tresor) δεν αφήνει ποτέ τις λήξεις για την τελευταία στιγμή· προγραμματίζει εκδόσεις μέσα στο έτος ώστε να έχει «μαξιλάρι». Οι ανάγκες αναχρηματοδότησης για το 2025 έχουν ήδη υπολογιστεί περίπου σε 285 δισ. € (νέος δανεισμός), εκ των οποίων ~185 δισ. για ανακύκλωση λήξεων και ~100 δισ. για το έλλειμμα.

Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλες λήξεις του Οκτωβρίου Νοεμβρίου (60 δισ. ευρώ σε ομόλογα και έντοκα) είναι γνωστές στις αγορές και «προ-χρηματοδοτούνται» μέσω εκδόσεων ήδη από το α΄ και β΄ τρίμηνο. Σε ένα κλίμα γενικότερης ακυβερνησίας οι εκδόσεις των εντόκων μπορεί να κλείσουν με ένα υψηλότερο κουπόνι, ωστόσο οι λήξεις θα έχουν πολύ πιο δύσκολη διαχείριση με ότι αυτό συνεπάγεται για τις καμπύλες των άλλων εκδόσεων ή για ομόλογα άλλων χωρών.

Στο κοντινό προσεχές διάστημα η ρευστότητα της ελληνικής αγοράς αναμένεται να δοκιμαστεί από δύο εκδόσεις ομολόγων (εταιρικό και ευρωομόλογο) και μια Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που αθροιστικά θα προσεγγίσουν το 1,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη και άλλα εγχειρήματα αναζήτησης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση εξαγορών που είναι σε τελικό στάδιο και ενδέχεται να ανεβάσουν τον λογαριασμό στα 2 δισ. ευρώ.

Όλα αυτά θα συμβούν σε μια περίοδο που οι διαχειριστές είθισται να είναι πιο συντηρητικοί στις επιλογές τους καθώς μετά από μια άκρως ικανοποιητική χρονιά αποδόσεων κανείς δεν θέλει να κάνει νέες προσθήκες που θα χαλάσουν το αποτέλεσμα της χρήσης στους τέσσερις μήνες που απομένουν.

Συμπερασματικά εισερχόμαστε στην πιο απαιτητική φάση της χρηματιστηριακής χρονιάς όπου αναζητείται ένας νέος εγχώριος καταλύτης (μια επιχειρηματική συμφωνία για παράδειγμα) που θα αλλάξει τα δεδομένα και θα συντηρήσει τα επίπεδα μέχρι να κλείσουν τα υπόλοιπα ανοικτά μέτωπα που λειτουργούν ανασταλτικά αυτή την περίοδο για τους επενδυτές.

Λεφτά βέβαια υπάρχουν. Και χαρτιά επίσης και αν όχι θα βγουν σύντομα πολλά. Αυτό που λείπει είναι η σπίθα που θα κινητοποιήσει τη θεσμική κοινότητα εντός και εκτός των τειχών.