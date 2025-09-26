Handelsblatt: Η ΕΕ σχεδιάζει δασμούς 25% έως 50% σε κινεζικό χάλυβα και συναφή προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς από 25% έως 50% στον κινεζικό χάλυβα και σε συναφή προϊόντα τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, η οποία επικαλείται ανώτερους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Επιτροπή θα προτείνει νέα μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών χάλυβα, καθώς η παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα πιέζει τα περιθώρια κέρδους και δυσχεραίνει τις επενδύσεις της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει ένα νέο, μακροπρόθεσμο εμπορικό μέσο για την αντικατάσταση των μέτρων διασφάλισης για τον χάλυβα, δεδομένου ότι, βάσει των παγκόσμιων εμπορικών κανόνων, δεν μπορεί να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων εγγυήσεων πέραν του 2026.

Παράλληλα, οι εξαγωγές χάλυβα της Κίνας αναμένεται να αυξηθούν μεταξύ 4% και 9%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό περίπου 115 έως 120 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών. Το 2024, περίπου το 4% των κινεζικών εξαγωγών χάλυβα, δηλαδή 368.000 τόνοι, προορίζεται για την ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Κινεζικής Ένωσης Σιδήρου και Χάλυβα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο αντίκτυπος των δασμών στα επίπεδα που αναφέρει η Handelsblatt θα είναι περιορισμένος, λόγω των σχετικά μικρών ποσοτήτων. Περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα προέρχεται από την Κίνα, η οποία αναζητά νέες αγορές μετά την παρατεταμένη ύφεση στον τομέα των ακινήτων, που έχει μειώσει την εγχώρια ζήτηση.

Από το 2024, περίπου 54 δασμοί και άλλα εμπορικά εμπόδια έχουν επιβληθεί στον κινεζικό χάλυβα, σύμφωνα με την China Trade Remedies Information, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι οι περισσότερες εξαγωγές πιθανόν θα οδηγήσουν σε περαιτέρω περιορισμούς.

Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί χάλυβα αντιμετωπίζουν δασμούς εισαγωγής 50% από τις ΗΠΑ.

Στα τέλη Ιουλίου, η ΕΕ άρχισε να παρακολουθεί τις εισαγωγές και εξαγωγές παλιοσίδερων, περιλαμβανομένων του χάλυβα, του αλουμινίου και του χαλκού, μετά από προειδοποιήσεις της βιομηχανίας για ελλείψεις και τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας των χυτηρίων.

Τα χυτήρια της ΕΕ δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκείς προμήθειες παλιοσίδερων, που αποτελούν βασικό υλικό και αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας της Ένωσης για μείωση των εκπομπών άνθρακα.