H Microsoft διαχωρίζει το Teams από το Office - Δέχεται τις δεσμεύσεις η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε τις δεσμεύσεις που έλαβε η Microsoft, για το Teams, γλιτώνοντας πρόστιμο για αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως ανακοίνωσε το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων, η Microsoft θα διαθέσει εκδόσεις των Office 365 και Microsoft 365 χωρίς το Teams και σε μειωμένη τιμή, μεταξύ άλλων αλλαγών, αναφέρει το Reuters.

Η Νάννα-Λουίζ Λίντε, αντιπρόεδρος της Microsoft για τις ευρωπαϊκές κυβερνητικές υποθέσεις, δήλωσε: «Εκτιμούμε τον διάλογο με την Επιτροπή που οδήγησε σε αυτή τη συμφωνία και στρεφόμαστε τώρα στην έγκαιρη και πλήρη εφαρμογή αυτών των νέων υποχρεώσεων».

Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ ξεκίνησαν έρευνα μετά από καταγγελία της Slack Technologies Inc, που πλέον ανήκει στη Salesforce Inc. Ο γερμανικός ανταγωνιστής alfaview υπέβαλε επίσης παρόμοια καταγγελία.

Η προκαταρκτική απόφαση των ρυθμιστικών αρχών ήταν ότι η Microsoft είχε προσφέρει στο Teams αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είχε περιορίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά προϊόντων επικοινωνίας και συνεργασίας που βασίζονται στο cloud, όταν το είχε δέσει μαζί με τις εφαρμογές παραγωγικότητας όπως Word, Excel, PowerPoint και Outlook.

Η Microsoft αποδέσμευσε το Teams από το Office μετά την έναρξη της έρευνας της ΕΕ, αλλά οι ρυθμιστές έκριναν ότι οι αλλαγές δεν ήταν επαρκείς.

Το Reuters είχε αναφέρει τον Μάιο ότι η Microsoft αναμενόταν να αποφύγει πρόστιμο για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ ήταν πιθανό να αποδεχτούν την πρότασή της σχετικά με τα προϊόντα Office και Teams.