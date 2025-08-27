Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει να επιταχύνει τη νομοθεσία έως το τέλος της εβδομάδας προκειμένου να καταργηθούν όλοι οι δασμοί στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ, μια απαίτηση που είχε θέσει ο πρόεδρος Τραμπ πριν οι ΗΠΑ μειώσουν τους δασμούς στις εξαγωγές αυτοκινήτων της ΕΕ.

Η Κομισιόν, που χειρίζεται τα εμπορικά θέματα για την ΕΕ, θα παρέχει επίσης ευνοϊκούς δασμούς σε ορισμένα προϊόντα αλιείας και γεωργικά προϊόντα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Bloomberg.

Η ΕΕ παραδέχεται ότι η εμπορική συμφωνία που συνήφθη με τον Τραμπ ευνοεί τις ΗΠΑ, αλλά ότι η συμφωνία είναι απαραίτητη για να προσφέρει στις επιχειρήσεις σταθερότητα και βεβαιότητα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε χαρακτηρίσει προηγουμένως τη συμφωνία ως «ισχυρή, αν και όχι τέλεια».

Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς και άλλες κυρώσεις σε χώρες που φορολογούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες, χωρίς να προσδιορίζει ποιες χώρες θα στοχεύσει και αν θα περιλαμβάνεται η ΕΕ.

Ο Τραμπ έχει εδώ και καιρό εκφράσει τη διαφωνία του με τους κανονισμούς της ΕΕ για τις τεχνολογίες και το αντικαταστατικό πλαίσιο όσον αφορά αμερικανικούς τεχνολογικούς «κολοσσούς», όπως η Alphabet Inc. (Google) και η Apple Inc.

Τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων της ΕΕ αντιμετωπίζουν σήμερα δασμό 27,5% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Παρόλο που οι ΗΠΑ και η ΕΕ συνήψαν εμπορική συμφωνία που θα μείωνε τους αμερικανικούς δασμούς σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα στο 15%, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτό δεν θα ισχύει για τα αυτοκίνητα έως ότου προταθεί νομοθεσία για την κατάργηση των βιομηχανικών και άλλων δασμών.

Εάν η ΕΕ προτείνει τη νομοθεσία έως το τέλος του μήνα, τότε ο δασμός 15% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα θα αναδρομολογηθεί από την 1η Αυγούστου.

Η Επιτροπή θα παραλείψει τη διενέργεια αξιολόγησης επιπτώσεων — την κανονική διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις — για την πρόταση, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει γρήγορα, δήλωσαν τα άτομα, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.