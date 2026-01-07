Το Καράκας και η Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγωγή αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας αξίας έως και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια εμβληματική διαπραγμάτευση που θα εκτρέψει τις προμήθειες από την Κίνα, βοηθώντας παράλληλα τη Βενεζουέλα να αποφύγει μεγαλύτερες περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανταποκρίνεται στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να ανοίξει σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, ειδάλλως θα αντιμετωπίσει κίνδυνο μεγαλύτερης στρατιωτικής παρέμβασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες θα πρέπει να δώσει στις ΗΠΑ και σε ιδιωτικές εταιρείες «πλήρη πρόσβαση» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας. Η χώρα έχει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ήδη φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια και σε δεξαμενές αποθήκευσης, τα οποία δεν κατάφερε να αποστείλει λόγω του εμπάργκο στις εξαγωγές που επέβαλε ο Τραμπ από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Ο αποκλεισμός ήταν μέρος της αυξανόμενης πίεσης των ΗΠΑ στην κυβέρνηση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η οποία κορυφώθηκε με τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ η Βενεζουέλα θα παραδώσει στις ΗΠΑ από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που βρίσκεται σε καθεστώς κυρώσεων, ενώ ο ίδιος θα ελέγχει τα χρήματα.

«Αυτό το πετρέλαιο θα πουληθεί στην τιμή της αγοράς και τα χρήματα θα ελέγχονται από εμένα, ως πρόεδρο των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών!», έγραψε στο Truth Social.

Την εκτέλεση της συμφωνίας έχει αναλάβει ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ. Το πετρέλαιο θα ληφθεί από πλοία και θα σταλεί απευθείας στα αμερικανικά λιμάνια.

Ανακατανομή φορτίων με προορισμό την Κίνα

Η διάθεση του πετρελαίου προς τις ΗΠΑ θα μπορούσε αρχικά να απατήσει ανακατανομή φορτίων με προορισμό την Κίνα, που ήταν και ο μεγαλύτερος αγοραστής της Βενεζουέλας την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ το 2020 σε εταιρείες που μετείχαν στο εμπόριο πετρελαίου με τη Βενεζουέλα.

«Ο Τραμπ θέλει να γίνει αυτό νωρίς ώστε να μπορεί να πει ότι είναι μια μεγάλη νίκη», δήλωσε πηγή της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Στην Chevron ο έλεγχος των ροών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ

Η συμφωνία αναμένεται ότι θα αυξήσει τον όγκο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ. Η ροή ελέγχεται σήμερα εξ ολοκλήρου από τη Chevron, τον βασικό εταίρο της PDVSA σε κοινοπραξίες, βάσει αμερικανικής εξουσιοδότησης.

Η Chevron, η οποία εξάγει καθημερινά μεταξύ 100.000 και 150.000 βαρελιών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ είναι η μόνη εταιρεία που μεταφέρει αργό χωρίς διακοπή τις τελευταίες εβδομάδες.

Ασαφές παραμένει ο τρόπος με τον οποίο η Βενεζουέλα θα έχει πρόσβαση στα έσοδα από την προμήθεια. Οι κυρώσεις σημαίνουν ότι η PDVSA είναι αποκλεισμένη από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι τραπεζικοί της λογαριασμοί είναι «παγωμένοι» και δεν μπορεί να εκτελεί συναλλαγές σε δολάρια ΗΠΑ.

Η Βενεζουέλα πουλάει το αργό πετρέλαιο Merey, μια κορυφαία κατηγορία, περίπου 22 δολάρια ανά βαρέλι χαμηλότερα από το Brent για παράδοση στα λιμάνια της Βενεζουέλας, δίνοντας μια αξία για τη συμφωνία έως και 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Συνομιλίες για δημοπρασίες πετρελαίου

Παράλληλα, αξιωματούχοι από τη Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ συζήτησαν αυτήν την εβδομάδα πιθανούς μηχανισμούς πώλησης. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το ενδεχόμενο δημοπρασιών για να υπάρξουν προσφορές από Αμερικανούς αγοραστές. Παράλληλα, συζητήθηκε η έκδοση αμερικανικών αδειών προς επιχειρηματικούς εταίρους της PDVSA, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμβάσεις προμήθειας, ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters.

Στο παρελθόν, τέτοιες άδειες έχουν επιτρέψει σε κοινοπραξίες και πελάτες της PDVSA να αποκτούν πρόσβαση σε πετρέλαιο είτε για διύλιση είτε για μεταπώληση σε τρίτους. Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες άρχισαν τις προετοιμασίες για να παραλάβουν ξανά φορτία από τη Βενεζουέλα, όπως αναφέρει το Reuters.

Επίσης, Καράκας και Ουάσινγκτον συζήτησαν αν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ, είπε μία από τις πηγές. Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε σε αυτό το ενδεχόμενο.