Γουόρς στην Fed: Η Wall Street στηρίζει την επιλογή Τραμπ - Τα μηνύματα στις αγορές

Όταν οι κρίσιμες αποφάσεις για το ποιος θα κουμαντάρει την ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου (Fed) μπαίνουν στο τραπέζι, ξεκαθαρίζονται μια σειρά ζητημάτων που -μπορεί να- φαίνονται ως «μακριά από εμάς» και «δεδομένα που δεν μας αφορούν» αλλά καθορίζουν τη νομισματική πολιτική, δηλαδή το κόστος δανεισμού, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στο σύνολο των οικονομιών που επηρεάζονται ανά την υφήλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμ, ανακοίνωσε νωρίτερα την Παρασκευή πως θα προτείνει τον Κέβιν Γουόρς, ως υποψήφιο για την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας της χώρας.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι «με χαρά ανακοινώνω ότι προτείνω τον Κέβιν Γουόρς για τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου των Διοικητών του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος» (σ.σ. Fed).

Ο Κέβιν, συνεχίζει, «υπηρετεί επί του παρόντος ως διακεκριμένος επισκέπτης ερευνητής οικονομικών της οικογένειας Shepard στο Ίδρυμα Hoover και ως λέκτορας στη Μεταπτυχιακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Stanford. Είναι εταίρος του Στάνλεϊ Ντράκενμιλερ στην Duquesne Family Office LLC».

Καθώς ο Τραμπ έχει επιτεθεί πολλές φορές στον νυν πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για την άρνηση του να μειώσει τα επιτόκια της τράπεζας στο επίπεδο που θα τα ήθελε ο ίδιος (ο Τραμπ), το μεγάλο επίδικο σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο είναι το κατά πόσο η νέα ηγεσία της Fed -υπό τον Γουόρς- θα ακολουθήσει τις «επιταγές» του Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στον Πάουελ -με συνεχιζόμενες αναφορές περί «ηλιθίου»-, τονίζοντας τη θέληση του Λευκού Οίκου για χαμηλότερα επιτόκια της Fed και υποχώρησης του κόστους δανεισμού στις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν αναδυθεί οι ανησυχίες των αγορών για το κατά πόσο η επιλογή του Γουόρς μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές της Fed και το κατά πόσο ο Τραμπ θα εισχωρεί -απροκάλυπτα;- στις αποφάσεις που θα λαμβάνει η ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου

Το «ταμείο» των πολυεθνικών

Σχολιάζοντας την απόφαση του Τραμπ, ο CEO της JP Morgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, υποστήριξε ότι ο Γουόρς είναι «ένας ιδιαίτερα σεβαστός και έμπειρος ηγέτης -στην κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και την εκπαίδευση- με ακεραιότητα και αφοσίωση στη βελτίωση της χώρας».

Από την πλευρά του, ο Ραλφ Σλόσταϊν, συνιδρυτής της BlackRock χαρακτήρισε την επιλογή «καθησυχαστική για τη Wall Street», σημειώνοντας ότι ο Γουόρς «θα ισορροπήσει αποτελεσματικά τις διττές εντολές της Fed και θα είναι ισχυρά προσηλωμένος στην ανεξαρτησία της».

Ο Πολ Τόμπμαν, επικεφαλής της PJT Partners, υπογράμμισε ότι γνωρίζει τον Γουόρς εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια και ότι «η ακεραιότητα, η διανοητική του επάρκεια και η βαθιά γνώση των αγορών είναι αδιαμφισβήτητες», χαρακτηρίζοντάς τον «εξαιρετικά κατάλληλο» για την ηγεσία της Fed.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μαικ Γουίρθ, ανέφερε ότι γνωρίζει τον Γουόρς εδώ και δεκαετίες και τον χαρακτήρισε «μοναδικά προετοιμασμένο, ως προς την κρίση, την εμπειρία και το ταμπεραμέντο, για να υπηρετήσει τη χώρα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία».

Παράλληλα, η επικεφαλής της UPS, Κάρολ Τομέ, τόνισε ότι ο Γουόρς είχε διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για περισσότερα από δώδεκα χρόνια, χαρακτηρίζοντάς τον «έμπιστο σύμβουλο και συνεργάτη».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο δισεκατομμυριούχος hedge fund manager και συνιδρυτής της Brevan Howard, Άλαν Χάουαρντ, ο οποίος περιέγραψε τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ ως μια «εξαιρετική επιλογή». «Τον γνωρίζω εδώ και πάνω από 20 χρόνια, η κρίση του, η ακεραιότητα του και το βάθος της εμπειρίας του θα τον κάνουν έναν εξαιρετικό πρόεδρο της Federal Reserve» σχολίασε.

Ο Μοχάμεντ Ελ-Αριάν, γνωστός οικονομικός αναλυτής, δήλωσε ότι «η υποψηφιότητα αυτή είναι καλή για την ανεξαρτησία της Fed και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της», αναδεικνύοντας την εκτενή εμπειρία και ικανότητα επικοινωνίας του Γουόρς.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο για το κατά πόσο η επιλογή του Γουόρτς «φανερώνει» προς τις αγορές ενδείξεις για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ, ο Τραμπ υποστήριξε:

«Δεν θέλω να του θέσω αυτό το ζήτημα....(...) Πιστεύω πως θα θέλει να μειώσει τα επιτόκια».

Στο παρελθόν ο Γουόρτς έχει συμφωνήσει δημοσίως με τον Τραμπ για το ότι η Fed πρέπει να μειώσει δραστικά τα επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της παραγωγικότητας, ιδίως από την Τεχνητή Νοημοσύνη, θα συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών και ότι η κεντρική τράπεζα δεν χρειάζεται να «θυσιάσει» την αγορά εργασίας για χαμηλότερο πληθωρισμό.