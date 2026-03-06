Goldman Sachs, UBS: Πώς αξιολογούν την αντίδραση των αγορών στη σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν

Όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, της επενδυτικής τράπεζας που βρίσκεται στην καρδιά του παγκόσμιου ρίσκου στις αγορές, εκφράζει έκπληξη για την αντίδραση της Wall Street στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, μπορούμε να πούμε ότι τα επόμενα βήματα της είναι δύσκολο να προβλεφθούν.

Η Wall Street πήρε τα πάνω της την Τετάρτη εν μέρει λόγω της δέσμευσης του προέδρου Τραμπ ότι θα διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ αλλά και μετά από δημοσίευμα των New York Times ότι το Ιράν επικοινώνησε έμμεσα με τη CIA με πρόταση να συζητηθούν όροι για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι αγορές ευρύτερα, ωστόσο, παραμένουν ασταθείς καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στην έκτη ημέρα της με το Ιράν να συνεχίζει να πλήττει στρατιωτικούς αλλά και πολιτικούς στόχους σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο δείκτης S&P500 έχει υποχωρήσει μόλις 0,9% από το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής που έλαβε χώρα λίγες ώρες πριν οι ΗΠΑ πραγματοποιήσουν το πρώτο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παραμένουν υψηλότερες ενώ οι τιμές πετρελαίου διατηρούν τα κέρδη τους λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των φορτίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ από όπου περνούσε περίπου το 20% της παγκόσμιας προμήθειας αργού πετρελαίου καθημερινά.

Συνολικά, η αντίδραση των αγορών μέχρι στιγμής παραμένει σχετικά περιορισμένη.

“Κοιτάζω την αντίδραση της αγοράς και στην πραγματικότητα είμαι έκπληκτος, η αντίδραση της ήταν ήπια,” δήλωσε ο CEO της Goldman Davis Solomon σε εκδήλωση στην Αυστραλία.

Ερωτηθείς για το τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια, ωστόσο, ήταν αβέβαιος. “Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις υποθέσεις γιατί υπάρχουν τόσα πολλά άγνωστα σε αυτό το σημείο.”

Eίναι δύσκολοι καιροί για προβλέψεις σε μια αγορά όπου οι τιμές πετρελαίου διατηρούνται πάνω από τα $80 το βαρέλι, επίπεδο που εντείνει εκ νέου τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Πέρα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι αναμενόμενες διαταραχές από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τα ρίσκα που κρύβονται στα χαρτοφυλάκια ιδιωτικού χρέους και οι αντοχές της αγοράς εργασίας παραμένουν στο προσκήνιο.

Φαίνεται ότι οι επενδυτές προσαρμόζουν τις προσδοκίες τους από μια πολύ σύντομη σύγκρουση σε μια που θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, περιμένοντας περαιτέρω μεταβλητότητα.

Το βαρόμετρο φόβου της Wall Street, o δείκτης μεταβλητότητας VIX, κινείται γύρω στις 21 μονάδες, επίπεδο που υποδηλώνει καθημερινές διακυμάνσεις της τάξης του 1,3% στον S&P500.

Από τεχνικής πλευράς βρισκόμαστε μόλις μερικές εκατοντάδες μονάδες μακριά από τον 200ήμερο κινητό μέσο όρο του S&P500 που αν διασπαστεί θα φέρει τεχνικές πωλήσεις.

Ο Solomon της Goldman Sachs εκτιμά ότι μπορεί να χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να κατανοήσουν οι αγορές πλήρως τις επιπτώσεις όσων συνέβησαν, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Πάντως η UBS Global Wealth Management προέβη σε μια σαφή προειδοποίηση στους επενδυτές μετοχών καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Καλεί τους πελάτες της να μειώσουν την έκθεση τους σε μετοχές και να προετοιμαστούν για πιθανή πτώση της αγοράς έως και 20%.

Πρόκειται για την πιο αμυντική στάση της UBS από τα τέλη του 2022. Οι αναλυτές της επισημαίνουν ότι οι αγορές υποτιμούν τους κινδύνους της σύρραξης, τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου, την εξασθένηση της καταναλωτικής ζήτησης και το πως όλα αυτά μπορούν να συγκρουστούν.