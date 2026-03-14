Goldman Sachs: Ο S&P 500 ενδέχεται να υποχωρήσει στις 6.300 μονάδες εάν η ανάπτυξη επιβραδυνθεί

Η Goldman Sachs προειδοποίησε ότι ο S&P 500 ενδέχεται να υποχωρήσει στις 6.300 μονάδες περίπου εάν η οικονομική ανάπτυξη εξασθενήσει, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και οι γεωπολιτικές εντάσεις που συνδέονται με τη σύγκρουση στο Ιράν αυξάνουν τους κινδύνους πτώσης για τις μετοχές.

Η τράπεζα ανέφερε ότι η πρόσφατη υποχώρηση του δείκτη ακολουθεί σε γενικές γραμμές το ιστορικό μοτίβο που παρατηρείται μετά από σημαντικές γεωπολιτικές αναταράξεις.

Οι αγορές συχνά βιώνουν βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια τέτοιων γεγονότων, πριν τελικά επανακτήσουν τη μακροπρόθεσμη ανοδική τους τάση.

Ωστόσο, η Goldman ανέφερε ότι η τρέχουσα σύγκρουση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις μακροοικονομικές προοπτικές. Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και η αυξανόμενη αβεβαιότητα αναμένεται να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη, να διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα και να καθυστερήσουν το χρονοδιάγραμμα της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σε σύγκριση με τις προηγούμενες προσδοκίες.

Παρά τους κινδύνους αυτούς, η Goldman διατήρησε μια γενικά θετική μακροπρόθεσμη προοπτική για τις μετοχές, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των εταιρικών κερδών εξακολουθεί να στηρίζεται από τις συνεχείς επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τράπεζα αναμένει ότι οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη θα παραμείνουν βασικός μοχλός αύξησης των κερδών για τις αμερικανικές εταιρείες.

Η Goldman πρόσθεσε ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τη σύγκρουση στο Ιράν και την πορεία της πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης είναι πιθανό να παραμείνει και θα μπορούσε να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τους πολλαπλασιαστές αποτίμησης των μετοχών.