Γιατί τα hedge funds σορτάρουν τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες

Αυξάνονται τα πονταρίσματα των hedge funds ότι ο κλάδος των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών θα πάρει την κάτω βόλτα καθώς οι κατασκευαστές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αντιμετωπίζουν μια επιβράδυνση που επιδεινώνεται από τον κινεζικό ανταγωνισμό και τους δασμούς που επέβαλλε η κυβέρνηση Τραμπ.

Αυξητική τάση παρατηρείται στις θέσεις short σε μερικούς από του μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων της Ευρώπης φέτος μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η γαλλική Valeo είναι η δεύτερη πιο σορταρισμένη μετοχή με βάση τις ανοικτές πωλήσεις ως ποσοστό του συνολικού αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία.

Οι δανεισμένες μετοχές, ένας δείκτης των ανοικτών πωλήσεων στον κλάδο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, έχουν σημειώσει αύξηση 35% από τις αρχές της χρονιάς, σύμφωνα με τον οίκο S&P Global. Ο δανεισμός μετοχών σημείωσε κορυφή τον Απρίλιο μετά την ανακοίνωση των νέων δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί να έβγαλαν πολλά κέρδη στην Κίνα αλλά τα κεφάλαια αυτά φθίνουν και η κατάσταση είναι δύσκολη για τις εταιρείες που εξάγουν στις ΗΠΑ λόγω των δασμών, σύμφωνα με στελέχη των hedge funds.

Oι ΗΠΑ επέβαλλαν δασμό 27,5% στις περισσότερες ευρωπαϊκές μάρκες αυτοκινήτων και τον προηγούμενο μήνα συμφώνησαν να τον μειώσουν στο 15%.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν θα θέσουν σε ισχύ τον μειωμένο δασμό του 15% μέχρις ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει δικό της νόμο που θα χαμηλώσει τους δικούς της δασμούς στα αμερικανικά αγαθά, σύμφωνα με τους Financial Times.

Δεν είναι λίγες οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες και οι κατασκευαστές ανταλλακτικών που έχουν εργοστάσια στο εξωτερικό τα οποία προμηθεύουν τις ξένες αγορές. Τα εργοστάσια αυτά όμως εξαρτώνται από τις εισαγωγές ανταλλακτικών, που σημαίνει ότι επηρεάζονται από τους δασμούς.

Εξάλλου, ακόμη και πριν από την έλευση του Τραμπ, πολλές εταιρείες αντιμετώπιζαν τον αδυσώπητο κινεζικό ανταγωνισμό από κατασκευαστές όπως τη BYD, όχι μόνο στην Κίνα αλλά και στην εγχώρια αγορά τους.

Το hedge fund Jericho με έδρα τη Νέα Υόρκη, έχει χτίσει θέση short στην Stellantis. Εχει σορτάρει το 0,52% του συνολικού αριθμού μετοχών της αξίας γύρω στα $127 εκατ.. Η BlackRock επίσης έχει σορτάρει μετοχές της Volvo.

O όμιλος Stellantis περιλαμβάνει 14 μάρκες αυτοκινήτων – Abarth ,Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, DS Automobiles, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Vauxhall, Ram Trucks.

To αρχικό σχήμα διαμορφώθηκε μετά τη συγχώνευση της Fiat Chrysler με το PSA Group to 2021.

Tον Μάιο του 2024 η Stellantis έκανε σημαντική κίνηση, αποκτώντας το 51% της κινεζικής κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Leapmotor International.

Στη Volvo που ανήκει πλέον στην κινεζική Geely οι πωλήσεις αυτοκινήτων σημείωσαν πτώση 14% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων έπεσαν 26% και ανήλθαν στο 21% των συνολικών πωλήσεων.

Στη γαλλική Renault o νέος διευθύνων σύμβουλος θα πάρει το τιμόνι σε μια φάση όπου ο όμιλος αρχίζει να βλέπει ρωγμές στις πρόσφατες επιτυχίες του. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα αναθεώρησε την πρόβλεψη του για την κερδοφορία ολόκληρης της χρονιάς προς τα κάτω λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων.

Στα μάτια πολλών επενδυτών, ο εμπορικός πόλεμος ήλθε να προστεθεί στα μακροχρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η άποψη των hedge funds είναι ότι οι δασμοί αποτελούν μόνο μέρος των λόγων που σορτάρουν τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Το σημαντικό πρόβλημα είναι ότι δεν θα είναι σε θέση να πωλούν τους αριθμούς αυτοκινήτων που κατάφεραν τα προηγούμενα χρόνια στην Κίνα. Επίσης έχουν μείνει πίσω στην τεχνολογία και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου έδειξαν τις επιπτώσεις των δασμών στους μεγάλους κατασκευαστές. Η Stellantis υπέστη πλήγμα 300 εκατ. ευρώ από τους δασμούς καθώς οι πωλήσεις της στη Βόρειο Αμερική έπεσαν 25% σε ετήσια βάση.

Το χτύπημα στη Volkswagen ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ και την ανάγκασε, μαζί με την Mercedes και την Porsche να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της.