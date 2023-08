Γιατί σορτάρει ο Άκμαν τα 30ετή ομόλογα των ΗΠΑ

Θέσεις short στα 30ετή ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου παίρνει ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν μέσω του hedge fund Pershing Square Capital Management.

Ο διάσημος επενδυτής στοιχηματίζει εναντίον του μακροπρόθεσμου αμερικανικού χρέους, χαρακτηρίζοντάς το τόσο ως αντιστάθμιση των επιπτώσεων των υψηλότερων επιτοκίων όσο και ως ένα καλό αυτόνομο στοίχημα.

Ο ιδρυτής της Pershing Square Capital Management, σε ανάρτησή του στο X, ανακοίνωσε την απόφασή του να σορτάρει τα 30ετή ομόλογα των ΗΠΑ. Όπως επεσήμανε, μεταξύ άλλων, εφόσον ο αμερικανικός πληθωρισμός διαμορφωθεί στο 3% σε μακροπρόθεσμο επίπεδο αντί του 2% που είναι ο στόχος της κεντρικής τράπεζας, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου θα μπορούσε να φθάσει στο 5,5%. «Κι αυτό μπορεί να συμβεί σύντομα» τόνισε, χαρακτηριστικά.

Στη μακροσκελή αναφορά του ο Άκμαν έκανε ειδική μνεία στην επιθυμία της Κίνας κι άλλων χωρών να «καπελώσουν» οικονομικά τις ΗΠΑ, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα προβλήματα διακυβέρνησης, πολιτικής όξυνσης και δημοσιονομικής υπευθυνότητας της Ουάσιγκτον.

Σήμερα η απόδοση του 30ετούς ομολόγου βρίσκεται στο 4,25%, στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου και ο πληθωρισμός στο 3%.

Η τοποθέτηση του Μπιλ Άκμαν έρχεται μόλις λίγες ώρες, μετά την απόφαση του οίκου Fitch να υποβαθμίσει την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ στο «ΑΑ+», στερώντας από το αμερικανικό δημόσιο την κορυφαία αξιολόγηση «ΑΑΑ» για πρώτη φορά από το 1994.

