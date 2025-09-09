Παρ’ όλο που η παγκόσμια οικονομία μοιάζει να κινείται πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, νομισματικής αστάθειας και συσσωρευμένης αβεβαιότητας για το μέλλον, όλα τα επενδυτικά προϊόντα και εργαλεία κατακτούν ιστορικά υψηλές κορυφές. Μιλάμε για μια πρωτοφανή ανισορροπία την οποία αντιλαμβάνεται, όποιος παρακολουθεί από απόσταση και με ψυχραιμία τις αγορές. Όχι όμως όποιος συμμετέχει σε αυτές και γεύεται τις υπεραξίες και τα κέρδη.

Μέσα σε αυτό το ταραχώδες και ομιχλώδες περιβάλλον, ο χρυσός αναδεικνύεται ξανά σε πρωταγωνιστή. Και όχι μόνο ως ασφαλές καταφύγιο και ως σύμβολο μιας διαχρονικής αξίας σε περιόδους κρίσης. Αλλά σαν ένα επενδυτικό προϊόν, όπως όλα τα άλλα. Κυρίως λόγω της αμεσότητας και ευκολίας που προσφέρουν τα ETFs αφού αγοράζονται και πωλούνται σαν μετοχές. Επιτρέποντας στους επενδυτές μέσω αυτών, να επενδύουν σε ένα καλάθι με φυσικό χρυσό και με μετοχές εμπορίας χρυσού ή χρυσωρυχείων.

Το πρόσφατο ράλι του, που τον οδήγησε σε ιστορικό υψηλό των $3.655,50/oz (GCZ5), δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολουθούν τις μακροοικονομικές τάσεις. Και μάλιστα η Goldman Sachs, σε πρόσφατη έκθεσή της, ενισχύει αυτή την άποψη, χαρακτηρίζοντας τον χρυσό ως την «ισχυρότερη μακροπρόθεσμη σύσταση» στην οποία προβαίνει, με προβλέψεις που τον φέρνουν στα $3.700/oz μέχρι το τέλος του 2025 και στα $4.000/oz έως τα μέσα του 2026.

Από την βαρετή σταθερότητα στην εκρηκτική άνοδο

Η πορεία του χρυσού δεν είναι πάντα συναρπαστική. Ο χρυσός μπορεί να είναι «εξαιρετικά βαρετός», παραμένοντας σε φάσεις αγοραστικής αδράνειας και σταθεροποίησης της τιμής του για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ωστόσο, όταν σπάει αυτά τα μοτίβα της σταθερότητας, η δυναμική του γίνεται ασταμάτητη. Μόλις μέσα σε δύο εβδομάδες, ο χρυσός διέσπασε ανοδικά ένα πεντάμηνο μοτίβο σταθεροποιητικής πορείας, πέριξ των $3.400/oz, με άνοδο πάνω από $200/oz. Τα επίπεδα αντίστασης των $3.500/oz, αποδείχθηκαν απλώς «κόφτες ταχύτητας», με τους αναλυτές να ορίζουν πλέον τα $3.500/oz, ως το νέο βασικό επίπεδο στήριξης, με όρους διαγραμματικής ανάλυσης.

Αυτή η εκρηκτική άνοδος δεν είναι απλώς κερδοσκοπική. Αντανακλά μια βαθύτερη αλλαγή στη διάθεση των επενδυτών, οι οποίοι χάνουν την πίστη τους, αφενός στην αμερικανική οικονομική «μοναδικότητα» και αφετέρου στο διεθνοποιημένο «πράσινο νόμισμα». Το αυξανόμενο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα, ενισχύει την ελκυστικότητα του χρυσού ως εναλλακτικού περιουσιακού στοιχείου. Αν μάλιστα περάσουμε, όπως όλα δείχνουν σε μια φάση πραγματικής «πολιτικής» υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) από την πλευρά του Λευκού Οίκου, τότε το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι υψηλότερος πληθωρισμός, αυξημένα μακροπρόθεσμα επιτόκια, πτώση των τιμών των μετοχών και «διάβρωση» της θέσης του δολαρίου ως κυρίαρχου αποθεματικού νομίσματος.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμα και μια μικρή μετατόπιση, της τάξης μόλις του 1% της αγοράς των επενδυτικών κεφαλαίων, που τοποθετούνται σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα προς τον χρυσό, θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή του στα $5.000/oz, λόγω της υψηλής ζήτησης και της σχεδόν ανύπαρκτης προσφοράς.

Η «έκρηξη» της τιμής του χρυσού τις τελευταίες ημέρες, αντανακλά και την ανησυχία, σχετικά με την δημοσιονομική πορεία δυο σημαντικών ευρωπαϊκών χωρών. Της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η δημοσιονομική τους πορεία έχει οδηγήσει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε επίπεδα που σημαίνουν συναγερμό για τους επενδυτές. Η απόδοση του βρετανικού 30ετούς στη δευτερογενή αγορά έχει φτάσει στο 5,70% και του αντίστοιχου γαλλικού στο 4,50%. Παράλληλα, για διαφορετικούς λόγους η απόδοση του Ιαπωνικού κρατικού 30ετούς ομολόγου, έχει σκαρφαλώσει στο 3,30%, που αποτελεί κορυφή εδώ και πολλές δεκαετίες.

Η στήριξη από τις Κεντρικές Τράπεζες

Η συστηματική ζήτηση φυσικού χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συνεχιζόμενης ανόδου. Από το 2022, οι κεντρικές τράπεζες, ιδιαίτερα από τις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας, εμφανίζονται ως σημαντικοί αγοραστές. Μια τάση που εντάθηκε μετά το πάγωμα των ρωσικών αποθεματικών σε δολάρια ΗΠΑ. Αυτή η «αγοραστική μανία» από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών, οδήγησε σε άνοδο των τιμών του χρυσού κατά 94% από το 2022.

Για πρώτη φορά από το 1996, τα παγκόσμια αποθέματα χρυσού των κεντρικών τραπεζών έχουν ξεπεράσει αυτά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες προτιμούν τον χρυσό ως ασφαλή επένδυση, παρά το παγκοσμίως πιο ασφαλές ομόλογο της ισχυρότερης οικονομίας του πλανήτη και το πιο ασφαλές αποθεματικό νόμισμα. Τα οποία αντικαθιστούν με ευκολία. Κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην απόδοση του 30ετούς ομολόγου του Αμερικανικού Δημοσίου που βρίσκεται πλέον κοντά στο 5%.

Σε πρόσφατη έκθεση της η Goldman Sachs προβλέπει ότι η ζήτηση αυτή βρίσκεται ακόμα στα αρχικά της στάδια, με τον φυσικό χρυσό να μπορεί να φτάσει το 80% των παγκόσμιων αποθεμάτων των κεντρικών τραπεζών. Για παράδειγμα, η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας, ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές τα τελευταία χρόνια, έχει μετατρέψει ήδη το 20% των αποθεματικών της σε χρυσό, με τον διοικητή της να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της συνέχισης των αγορών μέχρι και το 30% των αποθεματικών της.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η πρόσφατη κίνηση της κεντρικής τράπεζας του Ελ Σαλβαδόρ, η οποία αγόρασε 13.999 ουγκιές χρυσού, συνολικής αξίας $50 εκατομμυρίων, χρηματοδοτώντας τη συγκεκριμένη αγορά, από την πώληση μέρους των αποθεματικών της σε bitcoin. Το ποσοστό σε χρυσό αγγίζει το 13% των συνολικών αποθεματικών της.

Ο χρυσός ως στρατηγική επιλογή

Ο χρυσός δεν είναι απλά ένα μέταλλο ή ένα εμπόρευμα. Είναι ένα βαρόμετρο της παγκόσμιας οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η πρόσφατη ραγδαία άνοδός του, που υποστηρίζεται από τη ζήτηση των κεντρικών τραπεζών και την απώλεια εμπιστοσύνης στο δολάριο, δείχνει ότι η αξία του υπερβαίνει τις κερδοσκοπικές ή βραχυχρόνιες κινήσεις trading.

Ο δρόμος είναι μακρύς και οι υπομονετικοί επενδυτές θα ανταμειφθούν. «This is not the time to sell gold», ανέφερε προ ημερών στο Squawk Box του CNBC ο γκουρού των χρηματιστηριακών αγορών Τζιμ Κράμερ. Κάτι πρωτοφανές για έναν ειδικό που λάτρης των μετοχών