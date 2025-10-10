Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί με «βουτιά» τις αγορές

Οι αγορές μπορεί να κάνουν βουτιά αν χαλάσει η επενδυτική διάθεση για τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης ή επιδεινωθούν οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed, προειδοποιεί η Τράπεζα της Αγγλίας.

Τα επίπεδα αποτιμήσεων στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά είναι παρόμοια με εκείνα στην κορυφή της φούσκας των μετοχών dot.com και τα κρατικά ομόλογα ΗΠΑ είναι ευάλωτα στο όποιο πλήγμα στην αξιοπιστία της Fed.

“Το ρίσκο μιας απότομης διόρθωσης έχει αυξηθεί,” αναφέρει η τριμηνιαία έκθεση της επιτροπής χρηματοοικονομικής πολιτικής, μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για τον κίνδυνο μιας πτώσης που μπορεί να προκληθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις σημαντικές επιπτώσεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα της Βρετανίας.

Πρόεδρος της συγκεκριμένης επιτροπής που εστιάζει στους κινδύνους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Andrew Bailey. Ο διοικητής δήλωσε στη Βουλή πριν ένα μήνα ότι ανησυχεί πολύ με τις απειλές στην ανεξαρτησία της Fed.

Παγκόσμιο σοκ αν χαθεί η ανεξαρτησία της Fed

Ξαφνική ή σημαντική μεταβολή στις αντιλήψεις για την αξιοπιστία της Federal Reserve μπορεί να οδηγήσει σε απότομη ανατιμολόγηση στα δολαριακά asset και να εκτοξεύσει την μεταβλητότητα, τα πριμ κινδύνου προκαλώντας παγκόσμιες επιπτώσεις, εκτιμά η Τράπεζα της Αγγλίας.

Το κόστος δανεισμού της βρετανικής κυβέρνησης έχει στενή συσχέτιση με τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και μια βουτιά στις τιμές των αμερικανικών treasuries θα ακρίβαινε το κόστος εξυπηρέτησης νέου βρετανικού χρέους.

Η απόδοση στα 30ετη βρετανικά ομόλογα ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998 τον τελευταίο μήνα με τις αποδόσεις στα μικρότερης διάρκειας χρεόγραφα να κινούνται ανοδικά επίσης.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αγγλίας, η άνοδος αυτή αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες για τη δυσκολία να ελεγχθεί ο υψηλός δανεισμός στις ανεπτυγμένες οικονομίες που έχουν ενταθεί από την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία και την Ιαπωνία.

Οι αποτιμήσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη μοιάζουν με την κορυφή της φούσκας των dot.com

Στις ΗΠΑ γύρω στο 30% της αποτίμησης του δείκτη S&P500 οφείλεται στις πέντε μεγαλύτερες εισηγμένες, ένας συγκεντρωτισμός που είναι ο μεγαλύτερος της τελευταίας 50ετίας.

Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet (μητρική της Google), Amazon και Meta έχουν όλες επενδύσει τεράστια ποσά στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι αποτιμήσεις των μετοχών με βάση τα παρελθόντα κέρδη είναι οι πιο υπερβολικές από την φούσκα των dot.com πριν 25 χρόνια αν και φαίνονται λιγότερο τραβηγμένες με βάση τις προσδοκίες των επενδυτών για τα μελλοντικά κέρδη.

“Αυτό, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο συγκεντρωτισμό στους χρηματιστηριακούς δείκτες καθιστά τις αγορές ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε περίπτωση που οι προσδοκίες για τις συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης μεταβληθούν σε λιγότερο αισιόδοξες,” σημειώνει η Τράπεζα της Αγγλίας.

Τον Αύγουστο σε σφυγμομέτρηση επαγγελματιών διαχειριστών από τη Bank of America, περίπου οι μισοί έκριναν ότι η έκθεση στις επτά μεγαλύτερες εισηγμένες του κλάδου τεχνολογίας ήταν το πιο συνωστισμένο trade στον χώρο των επενδύσεων.

Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, ο δείκτης S&P500 σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό την Τρίτη και κερδίζει 14% φέτος.